"Sinner è cambiato dopo una sfida con Alcaraz": Corretja vede tre rivali per Jannik a Parigi, ma non Djokovic

La svolta sulla terra rossa, per l'ex campione spagnolo, dipende dalla fiducia acquisita col successo su Carlos in finale a Montecarlo. Nole escluso dalla corsa al Roland Garros.

Condannato a vincere, anche sulla terra rossa. Sembra passata una vita, in realtà non più tardi di un mese e mezzo fa Jannik Sinner non aveva vinto alcun torneo “importante” sulla superficie lenta, quella in teoria meno congeniale alle sue caratteristiche. In poche settimane il rosso di San Candido è diventato invincibile anche sul “clay”, come lo chiamano gli anglofoni, e il segreto – probabilmente – è tutto nell’eccezionale iniezione di fiducia che gli ha conferito la vittoria sul rivale di sempre, sul giocatore con cui condivide lo scettro di leader di quest’epoca tennistica: Carlos Alcaraz.

La miracolosa trasformazione di Sinner sulla terra rossa

Ne è convinto un ex campione spagnolo, Alex Corretja, oggi apprezzato commentatore per Eurosport nonché “voce” sul campo al termine di molti incontri proprio del Roland Garros. Per lui, che da giocatore era un “terraiolo” coi fiocchi, non è stato difficile analizzare e prevedere gli scenari per questa edizione del torneo, che ha un unico vero favorito. “Sono molto impressionato da Jannik, in tutta onestà. Non pensavo, dopo Indian Wells e Miami, che avrebbe fatto quello che è stato in grado di fare dopo. Si è adattato immediatamente alla terra rossa, in tempi molto ristretti. Già a Montecarlo mi ha fatto un’impressione notevole, non aveva molto tempo, eppure ha vinto”.

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La svolta per Corretja: la finale Sinner-Alcaraz a Montecarlo

Per Corretja quel torneo e quella vittoria su Alcaraz hanno rappresentato il punto di svolta per Jannik: “Credo che quella finale gli abbia dato molta fiducia, da allora ha la convinzione di poter far bene anche sulla terra. Non ero sicuro che sarebbe riuscito a ripetersi a Madrid, ma anche lì ha giocato in modo incredibile e lo stesso ha fatto a Roma. L’impresa compiuta agli Internazionali è semplicemente incredibile, qualcosa di molto difficile da capire, a meno che non si abbia la mente nel posto giusto come Jannik adesso. È concentrato su se stesso, non si preoccupa dei numeri, dei record, delle cose dette su di lui. Si preoccupa solo di se stesso“.

I possibili rivali di Jannik a Parigi: Ruud, Medvedev e Zverev

Quindi sul Roland Garros: “A Sinner basterà riposare un paio di giorni per recuperare e dimenticare quanto successo in passato. Deve cancellare tutto ed essere pronto per essere al 100% fisicamente e mentalmente. Difficile trovare un vero specialista della terra che possa contrastarlo, ci sono campioni come Ruud, Medvedev e Zverev ma non sarà facile batterlo perché è un torneo al meglio dei cinque set. Loro hanno esperienza e le partite possono essere lunghe. Quando le partite sono lunghe possono succedere molte cose“. Tra i possibili vincitori spicca un assente illustre: Novak Djokovic, che pure gode di grande considerazione da parte di John McEnroe.