Sinner torna in campo, parte l’operazione riscatto a Wimbledon: il programma di Jannik, spunta un’esibizione

Terminati i controlli al San Raffaele Sinner è pronto per tornare subito ad allenarsi prima di partire per Londra, dove potrebbe disputare un evento a esibizione per prepararsi al meglio a Wimbledon

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Smaltita la delusione per il Roland Garros, recuperate un po’ di energie dopo gli ultimi intensi mesi ed effettuati una serie di controlli al San Raffaele che non hanno evidenziato alcunché di anomalo, Jannik Sinner è ora pronto per tornare in campo a Montecarlo per allenarsi e iniziare la sua preparazione in vista di Wimbledon, dove andrà a caccia del suo primo slam stagionale.

Sinner, i controlli al San Raffaele

L’improvviso malore che gli è costato l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros quando si stava apprestando a servire per il match contro Juan Manuel Cerundolo ha inevitabilmente fatto scattare un campanello d’allarme tra i suoi tanti tifosi e in Sinner, che per togliersi ogni dubbio ha voluto vederci chiaro e capire cosa sia successo al suo corpo in quell’occasione.

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Per questo dopo qualche giorno di riposo in Sardegna in compagna della sua dolce metà Laila Hasanovic Jannik si è spostato a Milano per sottoporsi ad alcuni controlli al San Raffaele per essere sicuro che dietro il malore non ci fosse qualcos’altro e magari capire anche come cercare di evitare che quanto accaduto al Roland Garros non si verifichi in futuro.

Parte l’operazione Wimbledon, Sinner riprende gli allenamenti

Controlli dai quali non è emerso nulla di anomalo, evidenziando come il malore accusato da Sinner fosse con ogni probabilità alla stanchezza accumulata nei due mesi precedenti e al forte caldo di Parigi. Ricaricate le pile Jannik è dunque tornato a Montecarlo dove inizierà ad allenarsi per preparare al meglio – anche dal punto di vista fisico – il torneo di Wimbledon e quelli successivi sul cemento nordamericano, dove l’azzurro sembra essere intenzionato a prendere parte sia al Masters del Canada che a quello di Cincinnati prima dello US Open.

Possibile esibizione per prepararsi a Wimbledon

Ora però l’obiettivo principale è ovviamente Wimbledon, dove Sinner sarà chiamato a reagire dopo la cocente delusione patita al Roland Garros, che era il suo principale obiettivo stagionale, un po’ come fatto l’anno scorso dopo la finale sfuggitagli dalle mani contro Carlos Alcaraz. Il piano di Jannik per i Championship prevede partenza per Londra tra circa dieci giorni e nessun torneo ufficiale prima dello slam. Stando a La Gazzetta dello Sport Sinner potrebbe però prendere parte all’esibizione di Hurlingham che si terrà la settimana prima di Wimbledon e disputare un’incontro per riprendere confidenza con l’erba, magari giovedì 25 giugno, quattro giorni prima del suo debutto ai Championship che, essendo campione in carica, sappiamo già che si terrà lunedì 29 giugno alle 14.