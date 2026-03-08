Sinner con la carta igienica, bagno di folla al supermercato: Jannik è il campione del popolo di Indian Wells

Anche i big hanno le loro esigenze: il rosso di San Candido fa la scorta allo store, ma finisce "braccato" dai fan, a cui non nega selfie e autografi. E il video diventa virale.

C’è Carlos Alcaraz con la sua spensieratezza, il suo gioco micidiale, la sua capacità di portare a casa vittorie e titoli con disarmante nonchalance. C’è Novak Djokovic con la sua esperienza, il suo carisma, la sua classe intatta a dispetto dell’età che avanza. E ci sono tanti altri personaggi di spicco, talenti in ascesa del tennis statunitense come Ben Shelton o vecchie volpi del calibro di Taylor Fritz, o ancora un Sascha Zverev che così tirato a lucido non lo si ammirava da tempo. Eppure, la star di Indian Wells sembra essere indiscutibilmente lui. Di chi stiamo parlando? Di Jannik Sinner, naturalmente.

Sinner, il video virale nel parcheggio del supermercato

Ma dove s’è mai visto un asso del tennis – numero 2 della classifica ATP – rifornirsi personalmente di…carta igienica al supermercato? Beh, Jannik Sinner lo ha fatto. Ed è stato immediatamente “beccato” dai fan, che hanno trasformato la sua apparizione in uno store di Indian Wells in un vero e proprio bagno di folla. Cos’è successo? Semplicemente, che il rosso di San Candido è stato riconosciuto da un gruppo di tifosi nel parcheggio di un ipermercato della Coachella Valley, non distante dai campi dove ha luogo il “Tennis Paradise”, il primo dei due tornei del Sunshine Double statunitense. La sua “apparizione” non è passata inosservata.

Jannik con la carta igienica: selfie, autografi e tanto entusiasmo

Il video di Sinner al supermercato, infatti, è diventato virale nel giro di poche ore. Il campione italiano s’è recato di persona allo store, facente parte di una nota catena statunitense, per far incetta di scatoloni di carta igienica, oltre che di altri prodotti utili alla quotidianità. Un’attività assolutamente “normale”, anche se poco comune per un asso del suo calibro. Alcune persone, inftti, hanno riconosciuto Jannik e gli hanno chiesto – incredule – di firmare degli autografi o di scattare alcune foto con loro. Sinner, come di consueto, non si è sottratto. Ed è finito in foto e filmati con le buste della spesa in mano. E con la carta igienica sotto il braccio.

I precedenti: Sinner al banco frutta o intento a lavarsi la Ferrari

Del resto, non è la prima volta che Sinner viene sorpreso o ritratto nel bel mezzo di comuni attività di routine. Qualche tempo fa, ad esempio, fu intercettato da un gruppo di tifosi italiano al banco frutta di un supermercato di Monte-Carlo, mentre lo scorso luglio c’è chi lo vide lavarsi da solo la Ferrari nel viale di casa, a Sesto Pusteria. Sinner è fatto così: non delega a nessuno, quando può esegue personalmente i compiti o le attività più disparate, anche quelle meno comuni. E così, non è assolutamente inusuale “pescarlo” nel parcheggio di un comune iperstore. Non per Sinner. Uno degli ultimi campioni del popolo. Forse l’ultimo fuoriclasse dal volto umano.