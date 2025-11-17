Sinner e Ceccon, incontro alle ATP Finals dopo le polemiche sui guadagni: il chiarimento tra Jannik e Thomas

Il campione di nuoto in tribuna a Torino a tifare per il fenomeno del tennis: qualche tempo fa s'era rammaricato per la disparità di trattamento economico dopo le vittorie.

Sono tra le personalità più alte dello sport italiano, se non mondiale, e qualche tempo fa aveva fatto notizia e destato un po’ di scalpore il fatto che uno dei due si fosse “lamentato” per la disparità di trattamento economico dopo una vittoria: “Se lui vince uno Slam porta a casa milioni di euro, io faccio il record del mondo e magari riesco a strapparne 15mila“. Thomas Ceccon, più che lagnarsi nei confronti di Jannik Sinner, ce l’aveva più in generale con la scarsa attenzione nei confronti del suo sport, il nuoto, in rapporto agli ampi guadagni dei tennisti (che pure si lamentano perché, secondo loro, incassano troppo poco): ora tutto è stato superato.

Ceccon e quelle considerazioni sugli incassi di Sinner

Già alcune settimane fa, per la verità, il nuotatore veneto aveva spiegato esaustivamente il senso delle sue dichiarazioni, smentendo frecciate a Sinner, o comunque assicurando di non nutrire alcuna forma di gelosia nei confronti del rosso di San Candido: in fondo, lui che colpe avrebbe in questa vicenda? “Sono tifoso di Jannik, dire che i nuotatori guadagnano meno è un dato di fatto, non è mica gelosia“, la sua precisazione. Ora Ceccon ha avuto modo di chiarir meglio il concetto allo stesso Sinner. I due, infatti, si sono incrociati nel corso delle ATP Finals di Torino, vinte da Jannik in finale su Carlos Alcaraz.

Thomas e Jannik, l’incontro prima della finale con Alcaraz

ATP Finals nel corso delle quali Sinner ha avuto modo di incontrare diversi “pezzi grossi” dello sport italiano, compreso il vecchio amico Luciano Spalletti, conosciuto ai tempi in cui l’attuale allenatore della Juventus era al timone della Nazionale. Tra i big con cui è venuto a contatto nel ventre della Inalpi Arena, anche il formidabile campione di nuoto, olimpionico nei 200 dorso. I due si sono salutati, abbracciati e…chiariti. Ceccon, infatti, ha avuto modo di ribadire a Jannik come da parte sua ci sia solo ammirazione per i successi di Jannik. Sentimento ricambiato: anche Jannik ha confessato di essere grande fan del collega.

Ceccon, Sinner e la cartolina spedita a…Federica Pellegrini

“La finale mi è piaciuta molto, in campo c’è stato un livello molto alto“, le parole di Ceccon riportate dal Giornale di Vicenza al termina del match decisivo contro Alcaraz. “Sinner l’avevo già visto l’anno scorso dal vivo, sul cemento è superiore a tutti“, la sua analisi tecnico-tattica. Già in passato Thomas aveva manifestato l’intenzione di incontrare dal vivo Jannik, c’è riuscito in un’occasione speciale. Chissà se i due avranno anche scambiato qualche parola a proposito di un’altra leggenda dello sport italiano che ha fatto considerazioni poco carine verso entrambi, Federica Pellegrini: su questo fronte, nessuno spiffero.