Sinner, l’onesta ammissione di Cerundolo: “Non sapevo più cosa fare”. Fa discutere l’allenamento con Halep: il motivo

Il giocatore argentino, che ha affrontato Sinner per due volte nell’ultima stagione, fa un’ammissione: “A Parigi non sapevo cosa fare, non ha punti deboli”. Sinner in campo con Halep, le parole sul caso clostebol

“Nessun punto debole”: l’ultimo ad aggiungersi alla lista di tennisti che contro Jannik Sinner non sanno come comportarsi è Francisco Cerendulo. Sono tanti i giocatori che metto in evidenza come il modo di stare in campo dell’azzurro sia quasi “scoraggiante” e faccia perdere la fiducia. L’argentino è solo l’ultimo della lista.

L’onesta ammissione di Cerendulo

Francisco Credulo è stato uno dei giocatori protagonisti dell’ultima tappa dell’UTS, il torneo organizzato da Patrick Mouratoglou e ha concesso un’intervista nel corso della quale ha parlato della sua stagione ma anche dei confronti con Jannik Sinner: “Ho giocato contro di lui a Roma ed è stato un match combattuto ma quello era il primo torneo che giocava dopo la sospensione. Ho avuto l’opportunità di pensare e ragionare di più nel corso di quel match. Poi ho giocato contro di lui a Parigi sul cemento e lì era imbattibile. Io stavo giocando bene, mi sentivo bene. Ho perso il primo set 7-5 e poi sono stato travolto 6-1 nel secondo ma stavo giocanndo bene. Il problema è che non ti lascia spazio: il servizio è fantastico, la risposta incredibile, dalla linea di fondo colpisce così forte che non ti dà tempo. A Parigi davvero non sapevo più cosa fare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I progressi di Sinner

Sinner e Cerendulo si sono affrontati 6 volte in carriera (4-2 i confronti a favore di Jannik), la prima risale al 2022 con un match sul cemento di Miami in cui l’azzurro fu però costretto al ritiro già nel primo set. E ora è proprio l’argentino a notare la crescita delle ultime due stagioni: “Negli ultimi due anni c’è stato un miglioramento incredibile. Un paio di anni fa non era fisicamente così forte, se giocavi partite lunghe o punti lunghi poteva sbagliare dei colpi. Ora non sbaglia praticamente niente. Come si batte? Quest’anno non ci sono riuscito quindi non saprei. Penso che bisogna solo pensare ad allenarsi e cercare di essere pronti. Per battere lui e Carlos devi giocare la partita perfetta e magari non deve essere il loro giorno migliore”.

L’allenamento con Halep fa discutere

La stagione 2026 è più vicina di quanto si possa pensare. Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alla convocazione con la maglia dell’Italia in Coppa Davis proprio per concentrarsi su una preparazione fatta nel migliore dei modi. E da Dubai arrivano le immagini dei primi allenamenti del numero 2 del mondo, agli ordini di Vagnozzi e Cahill si torna a sudare in vista degli Australian Open. Ma fa discutere la scelta di condividere il campo con Simona Halep. La tennista rumena è legata da un legame molto forte con Darren Cahill, che l’ha allenata e aiutata a raggiungere il primo posto in classifica. Ma prima del suo ritiro dall’attività agonista, la rumena coinvolta in un caso doping molto complesso si era era protagonista di alcune dichiarazioni che avevano fatto discutere. Pur non tirando mai direttamente in ballo Sinner, la rumena ha più volte posto l’accento sulla disparità di trattamento tra lei e quanto avvenuto sia al campione italiano che alla polacca Iga Swiatek.