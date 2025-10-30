Sinner supera Cerundolo poi l’imprevisto al microfono: allarme per le condizioni di Jannik, Shelton fa paura

Il tennista numero 2 del mondo non è apparso al meglio dal punto di vista fisico contro l’argentino negli ottavi di finale del Masters di Parigi e sulla sua strada c’è un avversario in grande forma

Avanti a fatica, e anche tanta. Sinner avanza al Masters 1000 di Parigi battendo l’argentino Francisco Cerundolo in due set ma dimostrando una stanchezza fisica che un po’ preoccupa in vista del match che lo vedrà sfidare lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale.

L’imprevisto durante l’intervista

Sinner non è apparso al meglio nel corso del match con Francisco Cerundolo, il primo set è stato un momento decisamente inedito con il numero 2 del mondo che ha perso per due volte il servizio dopo essere andato avanti di un break. E a preoccupare è stato il linguaggio del corpo. A fine partita l’azzurro non è voluto scendere nel dettaglio ma nel corso dell’intervista ha fatto fatica a contenere qualche rigurgito d’aria, un particolare che non è sfuggito ai suoi tifosi sui social. Così come non è sfuggito ai commentatori Sky con Bertolucci che ci ha subito scherzato su: “Sarà stata la amatriciana, o forse visto che siamo a Parigi una zuppa di cipolle”.

Le parole di Sinner dopo il match

Sinner prova a rimanere abbottonato, sulle sue condizioni fisiche si limita a dire non sono “fresco fresco” ma non vuole rivelare molto nel corso della consueta intervista a fine partita dove si limita ad analizzare il confronto con Cerundolo che si era molto complicato nel primo set.

“Mi sono messo in una situazione non semplice, due volte sopra di un break ma non sono riuscito a convertire. Sono contento di come ho finito la partita, ogni partita è difficile. Spero di recuperare fisicamente che è la mia priorità in questo momento. Oggi comunque è stata una buona performance. Cerchiamo di gestire la situazione, non sono proprio fresco ma vedremo. Oggi non è stata una partita troppo fisica, speriamo di dormire bene e di essere pronto per domani. Ci sarà un avversario molto difficile e dobbiamo provare ad alzare il livello”.

Le condizioni in vista di Shelton

Un po’ di allarme per le condizioni di Sinner è suonato alla Defense Arena di Parigi. Il tennista italiano ha giocato la sua settima partita nel giro di nove giorni tra Vienna e il Masters francese, un impegno che sembra averlo messo a dura prova anche in virtù di una stagione che è stata molto lunga. Domani alle 19 c’è il match nei quarti di finale con Ben Shelton che nella capitale francese è tornato a ringhiare, ha giocato un match al limite della perfezione contro Rublev che gli ha permesso di assicurarsi anche il pass per le Finals di Torino. Lo statunitense già in passato ha creato più di una difficoltà all’azzurro ma Jannik è in vantaggio nei confronti diretti: dopo aver perso il primo a Shanghai nel 2023 ha vinto i sei successivi senza lasciare per strada nemmeno un set.