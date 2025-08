Sinner, che gaffe del Six Kings Slam nel presentare Jannik: ma l’errore può trasformarsi in profezia allo US Open

Nel presentare la seconda edizione del Six Kings Slam, gli organizzatori si sono resi protagonisti di una gaffe che ha avuto come protagonista Sinner e suoi titoli dello slam

Dopo l’annuncio di circa un mese fa del presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita, Turki Alalshikh, oggi è stata presentata ufficialmente la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo a esibizione che si svolgerà a Ryad dal 15 al 18 ottobre e al quale prenderanno parte i sei migliori giocatori al mondo, compreso il campione in carica Jannik Sinner. Proprio il n°1 al mondo è stato però vittima di una gaffe da parte dell’organizzazione del torneo.

Six Kings Slam, presentata la seconda edizione

L’Arabia Saudita si prepara ad accogliere la creme de la creme del tennis maschile. Oggi è stato infatti presentata la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo a esibizione che si terrà a Ryad dal 15 al 18 ottobre. All’evento prenderanno nuovamente parte Jannik Sinner – vincitore l’anno passato – Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, mentre Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper prenderanno il posto di Daniil Medvedev, Holger Rune e di Rafael Nadal, che ha ormai appeso la racchetta al chiodo.

Se fossero confermate le cifre della passata edizione ai sei migliori giocatori al mondo sarà garantito un assegno di un 1,5 milioni di dollari ciascuno, mentre al vincitore spetteranno addirittura 6 milioni. Un bottino da capogiro, più alto anche di quelli dei tornei dello slam e delle ATP Finals, che certamente i giocatore non si vorranno far sfuggire, motivo per cui – nonostante si tratti solo di un’esibizione – ci si attende un torneo altamente competitivo.

La gaffe nel poster del Six Kings Slam

Nel presentare il torneo, gli organizzatori sono però incappati in una gaffe che ha come protagonista il nostro Jannik. Nel poster di presentazione dell’evento, sul viso dei sei partecipanti sono stati scritti per ognuno i titoli più importanti conquistati in carriera. Sulla guancia di Sinner è però presente un errore, in quanto vi si legge che ha già vinto “5 Grand Slam”, quando in realtà con il trionfo a Wimbledon l’altoatesino è arrivato a quota quattro in carriera.

Ma l’errore del Six Kings Slam potrebbe trasformarsi in profezia allo US Open

L’errore nella locandina potrebbe però trasformarsi in una profezia. Prima del Six Kings Slam si disputerà infatti l’ultimo torneo dello slam in stagione, ovvero lo US Open, major di cui Sinner è campione in carica e – visto il suo dominio sul cemento nelle ultime due stagioni – dove parte favorito su tutti, anche su Alcaraz che spera di rosicchiare punti importanti in classifica. Possibile dunque che al momento dell’inizio dell’esibizione saudita Jannik abbia effettivamente 5 titoli dello slam in bacheca, con i grafici del torneo che non si troverebbero obbligati a cambiare la scritta nel poster e la gaffe che da errore si tramuta in profezia.