Sinner a Cincinnati un anno dopo la rivelazione sul caso doping: i profili social del torneo presi d’assalto dagli hater di Jannik

Poco meno di un anno fa il numero 1 al mondo vinceva il Masters 1000 americano e veniva rivelato il caso clostebol: un ferita ancora aperta che sui social scatena un valanga d’odio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Poco meno di un anno ma Cincinnati rappresenta senza dubbio una tappa molto particolare per Jannik Sinner e non solo perché nel 2024 ha conquistato la vittoria sul cemento del torneo americano. Una tappa importante anche quest’anno ma che rischia di trascinare con sé un po’ di quel sapore amaro del passato.

I primi allenamenti a Cincinnati

In attesa del sorteggio del tabellone principale in programma martedì 5 agosto, Sinner è già arrivato a Cincinnati e ha già cominciato gli allenamenti in vista del torneo (era in campo co lo spagnolo Munar). A distanza di un anno il numero uno del mondo riporta nel suo team il preparatore atletico Umberto Ferrara, che era stato licenziato dalla team proprio dopo il master statunitense. Jannik è apparso sorridente e in gran forma per affrontare un torneo sulla superficie che più preferisce anche in vista del grande appuntamento degli US Open.

Un anno fa l’annuncio sul caso doping

I tifosi più appassionati di Sinner qualcosa lo avevano percepito già nel corso del torneo con Jannik apparso più cupo di come lo siamo abituati a conoscere, poi all’indomani della vittoria del numero 1 del mondo arriva la rivelazione sul caso doping. Alla conclusione del procedimento dell’ITIA viene infatti rivelato che il numero 1 del mondo ha affrontato un processo per la presenza di doping nel corso dei test effettuati durante il torneo di Indian Wells. Nessuna squalifica per l’azzurro ma la perdita dei punti e dei premi conquistati all’evento di qualche mese prima. Quello però sarà un momento di inizio di una lunghissima vicenda che si è conclusa solo con l’accordo raggiunto con la Wada e i tre mesi di sospensioni terminati subito prima degli Internazionali di Roma.

Cincinnati, i profili social del torneo nel mirino degli hater

Un appuntamento molto importante anche per il torneo di Cincinnati con i lavori di ristrutturazione in tutti gli impianti ma in particolare sul Centrale. E proprio in virtù della vittoria dello scorso anno, Sinner è stato protagonista del taglio del nastro insieme a Emma Navarro (il padre Ben è l’organizzatore del torneo). Sui canali social del Masters sono arrivate alcune immagini di questi momenti tra cui una foto di Sinner in compagnia tra gli altri di Steffi Graf, Andre Agassi e altri campioni.

Ma la foto più che scatenare entusiasmo ha generato l’effetto opposto raccogliendo tanti haters del numero 1 del mondo che hanno riempito i post con messaggi di odio e riferimenti al caso doping: “Quali steroidi raccomanda il torneo di Cincinnati?”. Ma i messaggi diventano anche molto aggressivi: “In mezzo a voi c’è un rosso che ha fallito due test antidoping e a voi non interessa. Nessuno vuole seguire un evento del genere, di certo non io”. E ancora: “Il dopato non dovrebbe essere lì in mezzo”.