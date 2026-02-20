Sinner, altro che ritorno al numero 1: Alcaraz è lontanissimo, la situazione nella classifica ATP

Come cambia il ranking dopo il clamoroso ko dell'azzurro contro Mensik nei quarti di finale a Doha: Carlos può portare il suo vantaggio su Jannik a più di 3000 punti.

Dovevano essere i mesi in cui recuperare terreno rispetto a Carlos Alcaraz, “sfruttando” la forzata inattività dell’anno prima per la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol. E invece la grande rimonta pianificata da Jannik Sinner è iniziata nel modo peggiore, con un clamoroso ko che complica e non di poco la situazione nel ranking. Il ritorno del rosso di San Candido alla posizione numero 1 della classifica ATP, oggi come oggi, assomiglia a un miraggio, di quelli che non sono neppure tanto infrequenti nel deserto del Qatar dove il campione altoatesino sembra essersi smarrito, cedendo in tre set al talentino Jakub Mensik.

Sinner, quanto pesa la sconfitta contro Mensik a Doha

Sinner aveva iniziato la campagna di Doha, torneo ATP 500 dai premi di partecipazione munifici (ma solo per i big), con 10.300 punti all’attivo e a -2.850 lunghezze da Alcaraz. Le vittorie su Machac e Popyrin gli hanno fruttato 100 punticini, che gli hanno consentito di salire a quota 10.400. La sconfitta al terzo set contro Mensik in un match segnato ancora da problemi fisici, qualche segnale di nervosismo e da un’inusuale mancanza di freddezza nei momenti decisivi, ha arrestato la rincorsa. Sinner avrebbe potuto arrampicarsi fino a 10.800 punti vincendo il torneo, s’è fermato molto più sotto.

Alcaraz può allungare su Jannik oltre i 3.000 punti

Anche Alcaraz, finora, ha incamerato 100 punti passando dai 13.150 di inizio torneo a 13.250. Al momento il margine su Sinner resta di 2.850 punti, ma ci sono concrete possibilità che possa lievitare. Con un successo in semifinale su Rublev, il murciano si porterebbe a 13.380 aggiungendo altri 130 punticini. Dovesse poi vincere il torneo superando in finale uno tra Fils e Mensik, si porterebbe a 13.550 lasciando Sinner a 3.150 punti. Un margine enorme, che darebbe modo ad Alcaraz di dormire sonni tranquilli per un bel po’. Anche perché a marzo, nel Sunshine Double statunitense, non avrà da difendere un grosso capitale.

Classifica ATP, cosa succede a marzo tra Indian Wells a Miami

Il rendimento di Alcaraz nel 2025 a Indian Wells e a Miami, infatti, non è stato esaltante. In California s’è fermato in semifinale, battuto da Draper. A Miami è uscito addirittura ai trentaduesimi, piegato da Goffin. Tra entrambi i tornei, insomma, Carlitos dovrà scartare “soltanto” 405 punti sui 2.000 complessivi. Dettaglio che, insieme al margine di sicurezza su Sinner, gli offrirà l’opportunità di presentarsi saldamente da numero 1 ai tornei di casa in programma ad aprile: Barcellona prima e Madrid poi. Un primato blindato. Dalle sue vittorie, in primis. Ma anche dagli inattesi tonfi di Sinner, che stanno alimentando polemiche feroci.