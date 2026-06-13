Sinner, anche Cobolli, Darderi, Pennetta e Ferrer all'esibizione pre Wimbledon: programma e chi affronterà

A Hurlingham il Giorgio Armani Tennis Classic: match di singolare e doppio tra campioni e leggende, con tanta beneficenza. Un'ottima preparazione per Jannik dopo lo stop di Parigi.

Il 23 giugno: è questa la data segnata con un circoletto, come avrebbe simpaticamente rimarcato il grande Rino Tommasi. Quella in cui è previsto il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo lo sconvolgente ko al Roland Garros, tra le crisi, i patermi e i tormenti vissuti sotto il sole parigino durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Il rosso di San Candido sarà l’indiscussa star del Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo esibizione in cui a vincere sarà soltanto la beneficenza. Ogni punto realizzato frutterà una donazione di due sterline, ogni ace varrà ben 50 sterline che saranno devolute a enti caritatevoli.

Giorgio Armani Tennis Classic, il torneo esibizione con Sinner

Per Sinner sarà l’occasione di far del bene agli altri e anche un po’ a se stesso. Perché il numero 1 della classifica ATP avrà modo di riprendere confidenza coi campi in erba in modo soft e graduale, affrontando avversari di spessore ma anche vecchie glorie del circuito. Ma quanto durerà il torneo, ospitato negli esclusivi terreni dell’Hurlingham Club di Londra? E quali saranno i rivali di Jannik? La durata, anzitutto. Il Giorgio Armani Tennis Classic è in programma da martedì 23 a sabato 27 giugno. Cinque giorni di grande tennis, con chiusura fissata due giorni prima dell’inizio di Wimbledon, prevista di lunedì come da imperitura tradizione.

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Cobolli, Darderi e Pennetta con Jannik: si gioca in singolare e in doppio

Sinner non sarà l’unico italiano in campo. Anzi. Nutrita la pattuglia di campioni tricolori di ieri e di oggi, a cominciare dal finalista dell’ultimo Roland Garros, Flavio Cobolli, per giunta reduce dalle fatiche di Halle, ATP 500 sull’erba tedesca a cui prenderà nel frattempo parte nella prossima settimana. Ci sarà anche Luciano Darderi, l’estroso italo-argentino che a Roma ha raggiunto le semifinali e che proverà a confermare sull’erba gli stratosferici livelli raggiunti sulla terra rossa. Ci sarà inoltre tra le “Leggende” pure Flavia Pennetta, ex top ten e vincitrice degli US Open nel 2015.

Campioni e Leggende: tutti i tennisti presenti all’Hurlingham Club

Un parterre ricco, che comprende tra i pro altri campioni del calibro di Casper Ruud, Karen Khachanov, Cameron Norrie e Learner Tien e tra le Leggende icone quali David Ferrer, Michael Chang, Marcos Baghdatis, Monica Puig e Mansour Bahrami. Il programma ufficiale è in definizione e comprenderà “una combinazione di singolari e doppi ogni giorno”. Come sottolinea il sito ufficiale della kermese “i giocatori ATP giocheranno in una serie di singolari di esibizione, mentre le Leggende lo faranno in più rilassati doppi”. Per Sinner, dunque, il giusto mix tra allenamento, divertimento e beneficenza, in attesa delle partite vere di Wimbledon.