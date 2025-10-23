Sinner divide mamma Siglinde, papà Hanspeter e Laila Hasanovic: Cobolli ko, ora lo spauracchio Bublik

Ennesimo derby vinto per Jannik, che però nel 2° set soffre. I cambi di scarpe e le "postazioni": il padre nel box, la madre in tribuna, la fidanzata in un altro settore..

Ennesimo derby vinto per Jannik Sinner. Sospinto dal tifo del pubblico di Vienna, il rosso di San Candido non ha dato scampo a Flavio Cobolli, staccando il visto per i quarti di finale dell’ATP 500 austriaco. Successo in due set per il numero 2 della classifica ATP, che nel primo parziale ha avuto vita facile mentre nel secondo ha dovuto penare per domare la resistenza del giovane campioncino romano. Per Filippo Volandri, capitano dell’ItalDavis, indicazioni tutto sommato positive: Cobolli potrebbe essere un’arma preziosa proprio contro l’Austria nei quarti di finale delle Finals di Bologna.

Vienna, Sinner piega Cobolli e fa suo un altro derby

Partita che Jannik ha vinto con maggiori difficoltà rispetto al tambureggiante successo del giorno prima su Daniel Altmaier. Due break nel primo set per il fenomeno di San Candido, contro un Cobolli che ha stentato a prendergli le misure e a entrare nel match. Il punteggio, 6-2 per Sinner, sembrava il preludio a una cavalcata trionfale per Jannik. Che invece nel secondo parziale non è riuscito ad allungare, complice la tenace resistenza di un Cobolli in ripresa rispetto alle ultime uscite poco esaltanti. La frazione – e la partita – s’è decisa solo al tie-break, uno dei terreni di caccia preferiti da Sinner che s’è imposto con un confortevole 7-4.

Jannik soddisfatto, nei quarti di finale trova Bublik

Soddisfazione nelle parole di Sinner a fine match, con tanto di complimenti al rivale sconfitto: “Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora di settimana in settimana, era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato. Abbiamo giocato tutti e due bene, ho avuto chance nel secondo set che non ho sfruttato ma sono sceso in campo con la mentalità che volevo. Auguro a Flavio di far bene. Il mio livello di gioco? Sono contento, vediamo cosa succederà adesso”. Venerdì nel quarto di finale l’impegno contro Alexander Bublik, il kazako che a giugno l’aveva sconfitto a sorpresa sull’erba di Halle aprendo una mezza crisetta: match in programma non prima delle 17.30.

Sinner, i campi di scarpe e le…postazioni per i congiunti

Tra le note curiose dell’incontro un doppio cambio di scarpe per Sinner, che ha dovuto avvicendare le calzature per dei problemi ai lacci. Jannik ha sostituito le scarpette “titolari” con quelle di riserva, poi dopo alcuni giochi nel secondo set è tornato alle scarpe scelte inizialmente. Curiosità anche per le singolari divisioni tra i congiunti del campione. Papà Hanspeter ha seguito il match del figlio all’interno del box con i coach, fisio e team. Mamma Siglinde, invece, ha “sofferto” come di consueto in tribuna. Stavolta accanto a lei non c’era la fidanzata di Jannik, la modella danese Laila Hasanovic, che si è accomodata in un altro settore dell’arena viennese.