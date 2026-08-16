Sinner, compleanno col dubbio US Open: l’ATP celebra Jannik che si gode un po’ di relax prima del J Medical. Rusedski preoccupato

Sinner spegne 25 candeline e per l'occasione si prende una pausa dagli allenamenti per festeggiare con i suoi affetti, mentre domani ha in programma una visita al J Medical per capire le condizioni del ginocchio in vista dello US Open

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Giornata di festa per Jannik Sinner, che oggi domenica 16 agosto compie 25 anni. Un quarto di secolo ricco di successi per l’azzurro, celebrato anche dall’ATP e dalla FITP, che ha deciso di festeggiare lontano dal campo insieme ai suoi affetti più cari a casa. Un compleanno che anticipa anche la sua visita al J Medical, dove verranno valutate le condizioni del ginocchio destro in vista della partenza verso gli Stati Uniti per disputare lo US Open.

L’ATP celebra Sinner per il suo 25° compleanno

Tanti auguri a Sinner, il talento che l’Italia della racchetta attendeva da una vita e che arrivato a un quarto di secolo ha già inciso il proprio nella storia del tennis a suon di record e di traguardi incredibili: 5 Slam vinti, 2 ATP Finals, 10 Masters 1000 e un totale di 30 titoli nel circuito maggiore che gli hanno permesso di mantenere la vetta della classifica maschile per 84 settimane (che da domani saranno 85, numero destinato ad aumentare nel prossimo futuro), un risultato che lo ha reso tra i numeri 1 più longevi della storia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Traguardi che ovviamente hanno reso Jannik uno dei protagonisti del circuito ATP, che sui social lo ha celebrato facendogli gli auguri attraverso un video in cui hanno messo insieme alcuni dei suoi miglior scambi in carriera in un video di 25 secondi.

Sinner, giornata di relax per il compleanno, poi domani al J Medical

Oltre all’ATP sono stati tantissimi gli auguri, tra cui una lunga e bella lettera della FITP, recapitati a Sinner, che sui social ha ringraziato tutti mentre oggi si godrà una giornata di puro relax senza racchetta in mano insieme ai suoi affetti più cari a casa sua. Un compleanno atipico per Jannik, che normalmente è abituato a spegnere le candeline in quel di Cincinnati dove si svolge il Masters 1000 in corso ora, ma quale l’azzurro non ha potuto prendere parte per via di un problema al ginocchio destro.

Problema al ginocchio destro che ha fatto scattare l’allarme in vista dello US Open, al quale però Sinner dovrebbe regolarmente prendere parte. Il condizionale è però d’obbligo, con la decisione che verrà presa da Jannik e dal suo staff medico in questi giorni, con ogni probabilità dopo la visita in programma al J Medical di Torino nella giornata di domani lunedì 17 agosto.

Rusedski preoccupato per Sinner

C’è chi però sembra guardare alla presenza di Sinner allo US Open con un po’ di pessimismo, come Greg Rusedski, che nell’ultima puntata del suo podcast Off Court ha espresso tutte le sue perplessità sulle condizioni di Jannik: “Non nascondo che è una situazione preoccupante, perché di solito lui gioca sempre un torneo di preparazione. Tutti giocano a Cincinnati, poi si prendono una settimana di pausa e si preparano per New York. Se non lo ha fatto è perché il problema al ginocchio è più serio di quanto pensiamo. Jannik volerà a New York nella settimana precedente agli US Open. Se non dovesse arrivare lì, diciamo entro lunedì al massimo, tutti cominceranno a farsi delle domande sulla sua presenza”.