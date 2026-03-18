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Sinner, i complimenti di Alcaraz a Miami: Carlos abbraccia pure Cahill. Il calendario di Jannik, quando gioca

L'italiano e lo spagnolo s'incrociano sul centrale del torneo: siparietto sul golf e saluto caloroso ai membri del team. Sabato il debutto del vincitore di Indian Wells.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Da una parte all’altra degli Stati Uniti, da un cemento all’altro. Indian Wells e Miami, così simili ma così diverse. È il fascino del Sunshine Double, il doppio appuntamento americano del mese di marzo. Si parte col “Tennis Paradise”, il torneo organizzato nella cittadina della Coachella Valley, in California, immersa nel deserto e avvolta in un clima secco, dove tutto parla di tennis, e si finisce col “Sunshine Swing” tra i grattacieli, l’umidità e il caldo soffocante della metropoli della Florida. Fare doppietta è un privilegio per pochi: ci sono riusciti undici giocatori in tutta la storia, ultimo Roger Federer nel 2017, quando Miami “si chiamava” ancora Key Biscayne. Jannik Sinner vuol entrare nel club.

Sinner-Alcaraz, incontro sul centrale di Miami

Per riuscirci, il rosso di San Candido ha iniziato ad allenarsi sul congestionatissimo centrale ricavato all’interno dell’Hard Rock Stadium, impianto avveniristico e meraviglioso che però manca di un optional essenziale in una città dove piove un giorno sì e l’altro pure come Miami: un tetto. È qui, tra il verde della superficie e quello dei seggiolini delle tribune, che Sinner ha incrociato – quasi per caso – Carlos Alcaraz. I due sono annunciati di volta in volta come i possibili protagonisti della finale del torneo a cui partecipano, ma in realtà la supersfida è sfumata a Melbourne, Doha (in entrambi i casi “per colpa” di Sinner) e proprio a IW (a causa, stavolta, della debacle di Carlitos).

Jannik-Carlos: gli abbracci, i siparietti e il golf

Cosa si sono detti i due amici (ma non troppo) e rivali una volta trovatisi faccia a faccia? Un video di Tennis Tv sui social svela tutti i dettagli, mettendo pure i sottotitoli. “Ottimo lavoro, complimenti a tutti”, ha esordito Alcaraz facendo i suoi complimenti a Sinner. Il murciano, poi, è andato a omaggiare pure i membri dello staff: molto caloroso l’abbraccio con Darren Cahill, mentre sullo sfondo si è intravisto pure Simone Vagnozzi, aggiuntosi alla squadra dopo esser stato esentato dalla missione in California. “Come va? Non ci si può lamentare”, ha proseguito Carlos rispondendo a Jannik. “Il golf è stato bello, ma l’ultimo giorno abbiamo giocato su più buche ed è stato il giorno peggiore di sempre“.

Quando gioca Sinner a Miami: i giorni di gara di Jannik

Più che al golf, da venerdì Alcaraz dovrà ricominciare a pensare al tennis visto che esordirà contro il vincente del match tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan. La parte alta del tabellone, quella dove è posizionato lo spagnolo, testa di serie numero 1, è stata infatti selezionata per i giorni dispari: mercoledì, venerdì e così via. Questo vuol dire che l’altra metà del main draw, dove è collocato invece Sinner, giocherà il giorno successivo. Il debutto di Jannik, esentato al pari degli altri migliori dalla disputa del primo turno, è atteso dunque per sabato (orario da definire) contro Damir Dzhumur o Ignacio Buse. Poi Sinner giocherebbe lunedì, martedì, giovedì e venerdì, prima dell’eventuale finale di domenica 29 marzo alle 21 italiane.

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