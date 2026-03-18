Sinner, i complimenti di Alcaraz a Miami: Carlos abbraccia pure Cahill. Il calendario di Jannik, quando gioca

L'italiano e lo spagnolo s'incrociano sul centrale del torneo: siparietto sul golf e saluto caloroso ai membri del team. Sabato il debutto del vincitore di Indian Wells.

Da una parte all’altra degli Stati Uniti, da un cemento all’altro. Indian Wells e Miami, così simili ma così diverse. È il fascino del Sunshine Double, il doppio appuntamento americano del mese di marzo. Si parte col “Tennis Paradise”, il torneo organizzato nella cittadina della Coachella Valley, in California, immersa nel deserto e avvolta in un clima secco, dove tutto parla di tennis, e si finisce col “Sunshine Swing” tra i grattacieli, l’umidità e il caldo soffocante della metropoli della Florida. Fare doppietta è un privilegio per pochi: ci sono riusciti undici giocatori in tutta la storia, ultimo Roger Federer nel 2017, quando Miami “si chiamava” ancora Key Biscayne. Jannik Sinner vuol entrare nel club.

Sinner-Alcaraz, incontro sul centrale di Miami

Per riuscirci, il rosso di San Candido ha iniziato ad allenarsi sul congestionatissimo centrale ricavato all’interno dell’Hard Rock Stadium, impianto avveniristico e meraviglioso che però manca di un optional essenziale in una città dove piove un giorno sì e l’altro pure come Miami: un tetto. È qui, tra il verde della superficie e quello dei seggiolini delle tribune, che Sinner ha incrociato – quasi per caso – Carlos Alcaraz. I due sono annunciati di volta in volta come i possibili protagonisti della finale del torneo a cui partecipano, ma in realtà la supersfida è sfumata a Melbourne, Doha (in entrambi i casi “per colpa” di Sinner) e proprio a IW (a causa, stavolta, della debacle di Carlitos).

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Jannik-Carlos: gli abbracci, i siparietti e il golf

Cosa si sono detti i due amici (ma non troppo) e rivali una volta trovatisi faccia a faccia? Un video di Tennis Tv sui social svela tutti i dettagli, mettendo pure i sottotitoli. “Ottimo lavoro, complimenti a tutti”, ha esordito Alcaraz facendo i suoi complimenti a Sinner. Il murciano, poi, è andato a omaggiare pure i membri dello staff: molto caloroso l’abbraccio con Darren Cahill, mentre sullo sfondo si è intravisto pure Simone Vagnozzi, aggiuntosi alla squadra dopo esser stato esentato dalla missione in California. “Come va? Non ci si può lamentare”, ha proseguito Carlos rispondendo a Jannik. “Il golf è stato bello, ma l’ultimo giorno abbiamo giocato su più buche ed è stato il giorno peggiore di sempre“.

Quando gioca Sinner a Miami: i giorni di gara di Jannik

Più che al golf, da venerdì Alcaraz dovrà ricominciare a pensare al tennis visto che esordirà contro il vincente del match tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan. La parte alta del tabellone, quella dove è posizionato lo spagnolo, testa di serie numero 1, è stata infatti selezionata per i giorni dispari: mercoledì, venerdì e così via. Questo vuol dire che l’altra metà del main draw, dove è collocato invece Sinner, giocherà il giorno successivo. Il debutto di Jannik, esentato al pari degli altri migliori dalla disputa del primo turno, è atteso dunque per sabato (orario da definire) contro Damir Dzhumur o Ignacio Buse. Poi Sinner giocherebbe lunedì, martedì, giovedì e venerdì, prima dell’eventuale finale di domenica 29 marzo alle 21 italiane.