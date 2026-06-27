Le previsioni danno il caldo in diminuzione a Londra, ma l'ex campione svedese avverte: "Primi 2-3 turni insidiosi". Allenamento con Majchrzak davanti a Jasmine.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Cresce l’attesa per l’inizio di Wimbledon, cresce soprattutto la curiosità di vedere all’opera Jannik Sinner. È passato più di un mese dalla crisi parigina davanti a Juan Manuel Cerundolo e il rosso di San Candido ha una voglia matta di lasciarsi alle spalle le ansie del Roland Garros. Fa caldo a Londra, quasi quanto il mese prima nella capitale francese, ma ci sono buone notizie: le previsioni meteo suggeriscono che la cappa di calore abbia ormai le ore contate. Forse già per il debutto del campione, fissato per le 14.30 italiane di lunedì 29 giugno contro Miomir Kecmanovic, potrebbero esserci temperature quasi “normali”.

Sinner, buone notizie: caldo in esaurimento a Londra

Il rischio di giocare in condizioni simili a quelle del mese scorso al Roland Garros diminuisce, dunque, ma Sinner e il suo team non si fidano troppo e intendono prepararsi comunque al peggio. Ecco perché Jannik continua coi suo allenamenti “estremi” nelle ore più calde del giorno. L’ultimo lo ha visto protagonista ad Aorangi contro Kamil Majchrzak. Scambi ad altissima intensità, tanti servizi provati, ma soprattutto diverse corse avanti e indietro per il campo. Una seduta che ha messo a dura prova la resistenza del polacco, l’anno scorso protagonista a Wimbledon di una bella vittoria su Matteo Berrettini.

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L’allenamento di Jannik con Majchrzak…e con Paolini

Un’ora e mezzo di sessione a ritmi elevati, dalle 13 alle 14.30, durata fino all’ultimo con buona pace di Jessica Pegula che aveva prenotato il campo per la sessione successiva ma che s’è presentata con qualche minuto d’anticipo. Sinner non ha fatto sconti e ha utilizzato il tempo a sua disposizione nella sua interezza, “stressando” fino all’ultimo il suo sparring partner. Il tutto sotto gli occhi di Jasmine Paolini, spettatrice interessata – e ammirata – in tribuna. La garfagnina non sta attraversando un momento facile, vedere all’opera l’amico Jannik potrebbe averle dato la necessaria ispirazione per provare a rilanciarsi.

Wimbledon, Wilander: “Occasione Djokovic, Sinner rischia”

Se la marcia d’avvicinamento di Sinner al torneo procede a gonfie vele, Mats Wilander non sembra tanto convinto che l’azzurro possa ripetersi. “Mi aspetto che ci siano parecchie sorprese a Wimbledon”, la sentenza dello svedese a Eurosport. “Non credo che Sinner sia così favorito sull’erba. Djokovic invece sa perfettamente come si gioca su questa superficie, questa potrebbe essere la sua migliore occasione per vincere il 25mo Slam“. Pronostico incerto, con Fritz e Shelton tra i possibili outsider e con Sinner che rischia: “I primi due o tre turni sono pericolosi. Se però supera la prima settimana, diventa ancora più favorito. I migliori sanno allenarsi bene e simulare le partite, ma resta rischioso arrivare senza match su questa superficie”.