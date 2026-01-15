Sinner contro Auger-Aliassime, Jannik macchina da soldi: altro maxi assegno dopo lo show con Alcaraz

La singolare "amichevole" pre torneo contro il canadese frutta un altro gruzzoletto per il fuoriclasse di San Candido: ha già monetizzato in Corea, ma ha toppato il Million Dollar.

Un’esibizione tira l’altra. Ormai per i big del circuito vanno di moda, specie prima dei grandi tornei dello Slam, dei match che sono l’equivalente delle “amichevoli” che precedono le competizioni calcistiche per Nazionali, Mondiali o Europei che siano. Delle partite presentate ufficialmente come occasioni per testare il proprio stato di forma, le proprie ambizioni, o anche solo per provare nuovi colpi e nuove soluzioni di gioco. In realtà si tratta, né più né meno, di un’opportunità da cogliere per portare a casa qualche altro soldino. Queste partite di “esibizione”, infatti, fruttano ai protagonisti diverse migliaia di euro.

Sinner, l’esibizione contro Auger-Aliassime

Non fa eccezione il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, in programma alle 7 italiane di venerdì 16 gennaio. Uno degli appuntamenti clou della Opening Week degli Australian Open (Carlos Alcaraz, ad esempio, ha sfidato il beniamino di casa Alex de Minaur), nonché l’ultima occasione per vedere all’opera il numero 2 della classifica mondiale in un match privo della tensione agonistica di una partita “vera”. Un test, al di là delle motivazioni economiche, effettivamente utile a Sinner per misurarsi contro un giocatore in vertiginosa ascesa, che sul cemento si è dimostrato uno dei più temibili del circus. Non a caso, a novembre ha partecipato alle ATP Finals di Torino.

La preparazione di Jannik prima degli Australian Open

Finora Jannik è sceso in campo solo in occasioni extra-circuito in questo 2026. La prima, come si ricorderà, è stata la discussa sfida di Seul contro Alcaraz, più intrattenimento che sport puro, al punto che a un certo punto Sinner si è fatto sostituire da un giovanissimo raccattapalle. Poi è stata la volta del Million Dollar 1 Point Slam, a cui Sinner, Alcaraz e altri big del calibro di Swiatek, Paul, Paolini e Kyrgios hanno preso parte alla Rod Laver Arena. Infine questo match contro Auger-Aliassime. Pochi giorni e si farà sul serio. Nel frattempo, però, il campione altoatesino ha rimpinguato il suo conto in banca.

Quanto intasca Sinner per l’ultimo match che precede gli AO

Già, perché saranno eventi frivoli ma estremamente remunerativi per chi vi partecipa. Per giocare (e perdere) due set al piccolo trotto contro Alcaraz a Seul, Sinner ha intascato qualcosa come due milioni di dollari. Cifre mai confermate ufficialmente, ma “garantite” da fonti autorevoli. Avesse vinto il Million Dollar 1 Point Slam, Jannik avrebbe portato a casa 570mila euro, l’equivalente di un milione di dollari australiani finiti invece nelle tasche del dilettante Jordan Smith. E per il match contro Auger-Aliassime l’azzurro metterà in tasca un altro maxi assegno. Quanto? Non è dato saperlo. Ma si vocifera di un altro cachet a cinque zeri. Ecco perché tutti i tennisti si lamentano dei troppi impegni, ma a “questi” match nessuno dice mai di no.