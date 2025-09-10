Sinner controsorpassa Alcaraz: Jannik è il nuovo numero 1 per guadagni dagli sponsor. Come ha fatto a superarlo

Perso lo US Open e la vetta del ranking ATP, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Sinner può consolarsi con il sorpasso su Alcaraz nella classifica dei guadagna dagli sponsor

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

In seguito alla finale dello US Open, dopo 65 settimane consecutive al comando della classifica ATP Jannik Sinner si è visto soffiare il numero 1 del ranking da Carlos Alcaraz, tornato in vetta distanza di due anni dall’ultima volta. L’azzurro può però consolarsi con il sorpasso ai danni dello spagnolo in un’altra importante classifica, ovvero quella dei guadagni dagli sponsor, dove ora l’altoatesino si trova davanti al proprio rivale.

Sinner perde un trono ma ne guadagna un altro

Lo US Open 2025 ha sancito il cambio in vetta al ranking ATP, con Alcaraz che grazie al titolo conquistato a New York ha superato Sinner in classifica tornando a occupare la posizione numero 1 a distanza di circa due anni dall’ultima volta. Perso il comando nel ranking, Jannik è però salito in vetta a un’altra speciale classifica. Come riportato da Marco Iaria in un articolo de La Gazzetta dello Sport, stando ai dati rivelati da ChainOn, l’azzurro avrebbe infatti superato lo spagnolo per quanto riguarda i guadagni provenienti dai contratti di sponsorizzazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I guadagni dagli sponsor di Sinner e Alcaraz: Jannik supera Carlos

Secondo quanto scritto su La Gazzetta dello Sport, i guadagni di Sinner dagli sponsor ammontano oggi a 34 milioni di euro all’anno, il tutto senza considerare bonus e royalties, ovvero due in più rispetto ai 32 che percepisce il rivale Alcaraz, fino a poco tempo in vetta a questa classifica tra i giocatori in attività. Il motivo di questo sorpasso sarebbe dovuto al maggior numero di sponsorizzazioni in favore dell’azzurro, ovvero 14 contro 10, che avrebbe computo il balzo in vetta grazie alla partnership nata di recente con il brand di lusso di viaggi oceanici della MSC Explora Journey, che ha permesso a Jannik di superare Carlos, nonostante quest’ultimo guadagni di più da alcuni sponsor comuni, come per esempio Nike, che garantisce 18 milioni all’anno ad Alcaraz e 15 a Sinner.

Alcaraz però comanda grazie al montepremi

Se l’anno scorso Sinner guadagnava meno di Alcaraz dalle sponsorizzazioni ma aveva vinto più soldi dai montepremi dei tornei ai quali aveva preso parte (escludendo anche il Six Kings Slam), quest’anno la tendenza si è invertita. Jannik ha infatti superato Carlos per quanto riguarda i soldi provenienti dalle sponsorizzazioni, ma si è visto sorpassare dallo spagnolo in quelli provenienti dai montepremi dei tornei.

L’incredibile stagione da lui disputata ha infatti finora fruttato oltre 15,5 milioni di dollari ad Alcaraz, mentre Sinner è fermo (causa anche la sospensione di tre mesi a inizio anno) a “soli” 11,5 milioni, una bella differenza rispetto al 2024, quando 19,7 dal circuito ATP mentre Carlos si era fermato a 10,3.