Sinner apre alla Coppa Davis nel segno della sfida ad Alcaraz: le parole di Jannik fanno sperare Volandri

Per la prima volta Sinner apre uno spiraglio per la sua partecipazione alle Finals di Coppa Davis che andranno in scena a novembre, con la sua presenza che potrebbe essere dettata dalla rivalità con Alcaraz

L’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner è finalmente terminata, con l’altoatesino apparso subito in forma smagliante all’esordio nell’ATP 500 di Pechino contro Marin Cilic al termine della quale ha espresso tutta la propria soddisfazione per la propria prestazione. Durante la conferenza stampa l’azzurro ha anche parlato della rivalità con Carlos Alcaraz facendo riferimento anche agli appuntamenti principali che mancano da qui al termine della stagione, tra i quali ha citato anche la Coppa Davis, lasciando dunque per la prima volta uno spiraglio alla sua partecipazione.

Sinner soddisfatto del match con Cilic

Quale modo migliore per ritornare dopo due oltre due settimane di pausa dalla sconfitta in finale allo US Open che un perentorio doppio 6-2 contro un campione slam come Cilic. Contro il croato Sinner ha messo in campo una prestazione senza sbavature durante la quale ha mostrato anche i primi cambiamenti di gioco che aveva promesso dopo la sconfitta con Alcaraz, dicendosi poi soddisfatto in conferenza stampa: “È sempre difficile affrontare Cilic. Mi sono allenato con lui a New York e lo rispetto molto. Sono riuscito a brekkarlo presto, e questo mi ha dato fiducia. Sono molto felice per la prestazione e vedremo cosa succederà nel prossimo turno. Certo che all’esordio si è nervosi. Hai dei dubbi, è normale. Ogni giorno è così. Ma devi anche essere entusiasta di tornare in campo. Al momento mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, ed è la cosa più importante. Più la partita va avanti, più ti sciogli”.

Sinner, spiraglio per la Coppa Davis

In conferenza stampa Sinner ha poi parlato della rivalità con Alcaraz che lo ha di recente sorpassato in vetta al ranking. Un risultato giusto secondo Jannik, che però rilancia la sfida a Carlos negli appuntamenti che mancano al termine della stagione, tra i quali cita anche la Coppa Davis, aprendo per la prima volta alla sua partecipazione: “Meno pressione da numero due del mondo? Non credo sia una questione di pressione. La stagione è andata come è andata. Sì, ci siamo divisi gli Slam, ma abbiamo comunque avuto due stagioni molto diverse. Sono contento della stagione che ho giocato e sto giocando, perché è stata straordinaria. Anche quella di Alcaraz lo è, ha vinto tantissimi titoli. Merita di essere il numero uno. Ha giocato più tornei e li ha giocati tutti molto bene. Ha vinto o ottenuto grandi risultati, quindi merita di essere lì. La stagione non è ancora finita: ci sono i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Ci sono ancora grandi tornei da disputare”.

Sinner: “Per la Davis devo decidere”

Sin dal trionfo della passata edizione, sia capitan Filippo Volandri che, più recentemente, il presidente della FITP Angelo Bianghi avevano messo in dubbio la presenza di Sinner anche per l’edizione 2025 della Coppa Davis, lasciando anzi intendere che rivederlo ancora in maglia azzurra non sarebbe stato affatto scontato. Le parole di prima però danno un po’ di speranza ai tifosi, con Jannik che ha poi specificato di non aver ancora deciso se vi prenderà parte o meno, rimandando la decisione al futuro: “Per la Coppa Davis devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento”.