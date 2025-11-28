Sinner, l’ultimo attacco sul no alla Davis arriva dall’Inghilterra: “Scelta incomprensibile”. Anche Raducanu nel mirino

John Lloyd, ex tennista inglese, si lancia all’attacco di Sinner e della giocatrice britannica per aver rifiutato la convocazione in Davis e Billie Jean King Cup: “Ecco cosa sono diventate ora”. Poi lancia l’allarme sugli Slam

Il no alla Davis di Jannik Sinner scatena reazioni anche in Inghilterra. La decisione del numero 2 del mondo di rinunciare all’appuntamento con la maglia dell’Italia non va giù a John Lloyd che tira in ballo anche il rifiuto di Emma Raducanu per la Billie Jean King Cup.

“Il no di Sinner? Che tristezza”

La decisione di Jannik Sinner di rifiutare la convocazione dell’Italia per la Coppa Davis continua a far discutere anche all’estero. L’ultimo attacco al tennista altoatesino arriva dall’ex tennista inglese John Lloyd che nel corso della sua partecipazione al podcast Inside-In Tennis: “La mia reazione alla sua decisione è stata quella di tristezza e non perché l’Italia ha vinto. Ma perché ormai la Davis è diventata questo. Ripeto questa cosa ormai da anni, con questo formato la Coppa è diventata una cosa ridicola. Non puoi considerare questa competizione come la migliore per squadre se è presente solo un giocatore della Top 10. Musetti e Sinner hanno preferito riposarsi invece di partecipare per preparare la prossima stagione. Per me è una cosa che va oltre la mia comprensione. Non sarebbe mai successo ai miei tempi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco a Emma Raducanu

Nel suo lungo sfogo, Lloyd va all’attacco anche di una “tennista di casa” come Emma Raducanu. Il format della Davis del resto è ricalcato anche dalla Billie Jean King Cup e la tennista inglese che nel 2021 stupì il mondo vincendo gli US Open da numero 150 al mondo in patria è molto amata, nonostante diverse stagioni deludenti. Nel 2025 ha deciso di chiudere anzitempo la sua annata sempre per problemi fisici ma Lloyd non perdona: “Aveva la possibilità di vincere il trofeo con l’Inghilterra, invece ha rifiutato per passare più tempo con il nuovo allenatore e prepararsi per la prossima stagione. Ma stiamo scherzando? Da quando non è più un privilegio giocare per il tuo paese?”.

L’allarme Slam

Il dominio di Alcaraz e Sinner nelle ultime due stagioni è stato evidente in quasi tutti i tornei, ma è diventato un duopolio quando si parla degli slam che sia nel 2024 che nel 2025 si sono divisi alla pari (4 vittorie a testa). Un dominio che però per Lloyd fa scattare anche un campanello d’allarme: “Sono preoccupato per il prossimo anno. Quando penso agli slam che sono gli appuntamenti più importanti della stagione penso che se uno dei due dovesse uscire in anticipo per un infortunio o per una giornata storta ci troveremo una parte di tabellone debolissima. A quel punto tanto vale già consegnarlo all’altro il trofeo. La speranza è che gli slam siano sempre molto competitivi ma loro due si sono distanziati completamente dal resto degli avversari. E’ incredibile vedere quanto siano diventati grandi”.