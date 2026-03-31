Sinner, Courier incredulo: "Quel che ha fatto non è normale, ha creato una nuova arma letale"

Come ha fatto ha trasformare un colpo in cui sembrava indietro rispetto agli altri big in uno dei suoi indiscutibili punti di forza? Jannik Sinner continua a stupire, a sorprendere a ogni trionfo. Il Sunshine Double, i due Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami vinti da protagonista assoluto, senza perdere neanche un set in dodici partite, ha esaltato la nuova “arma letale” del rosso di San Candido: un servizio straordinario. È sugli ace, mai tanto numerosi, e sulla percentuale di prime palle che Jannik ha fondato i suoi successi sul cemento della California prima e della Florida poi, avvicinandosi in classifica a Carlos Alcaraz.
- Sinner e il servizio: da tallone d'Achille ad arma letale
- Courier impressionato da Sinner: "È migliorato tantissimo"
- Big Jim esalta Jannik: "Si prende dei rischi ma ottiene risultati"
Sinner e il servizio: da tallone d’Achille ad arma letale
E dire che – appunto – il servizio era forse l’unico piccolo “tallone d’Achille” di Sinner, almeno fino a pochi mesi fa. Lo stesso Jannik, come si ricorderà, aveva confidato a un bambino a cui aveva dispensato consigli, in un video diventato virale sui social: “Sul servizio meglio che non ti dica niente, non sono un buon battitore“. In meno di un anno è cambiato tutto. Il campione altoatesino oggi come oggi è probabilmente il tennista che batte meglio al mondo. Sembrano lontanissimi i tempi in cui, nell’ultima finale degli US Open, Sinner pagava un dazio pesantissimo all’inefficienza della sua battuta, proprio nella finale contro Carlitos.
Courier impressionato da Sinner: “È migliorato tantissimo”
La metamorfosi al servizio di Sinner ha impressionato e non poco un ex numero 1 del calibro di Jim Courier. In un intervento su Tennis Channel, “Big Jim” ha confessato di essere incredulo di fronte a una trasformazione così radicale e repentina: “Quel che ha fatto non è normale. Il suo servizio non ha perso in velocità, mentre la precisione è un aspetto di cui abbiamo parlato molto durante tutto il torneo di Miami e prima ancora di Indian Wells. Dopo aver visto quanto fatto nella finale contro Lehecka, continueremo a sottolineare quanto sia impressionante il servizio di Jannik. Ha servito colpi fulminei”.
Big Jim esalta Jannik: “Si prende dei rischi ma ottiene risultati”
Per Courier i miglioramenti di Sinner al servizio sono il risultato di un lavoro capillare, certosino svolto in sinergia col suo team: “Si vede che ha apportato degli aggiustamenti dopo gli US Open, dove aveva avuto una giornata negativa al servizio. La sua percentuale di prime palle è salita intorno al 68% e, in termini di precisione e velocità, non c’è stato alcun calo. Non è normale, perché se vuoi ottenere un miglioramento del genere, di solito devi fare delle concessioni e non cercare troppo le righe. Lui invece no. Il posizionamento della sua prima di servizio è tutt’altro che prudente: si prende sempre dei rischi al limite, ma ottiene comunque risultati“.