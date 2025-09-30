Sinner, non solo crampi: Jannik svela i problemi accusati a Pechino. Bertolucci lancia l’allarme, il dato che preoccupa

Interrogato sui problemi fisici accusati contro De Minaur, in conferenza stampa Sinner ha svelato che potrebbero essere stati causati da un problema intestinale di cui è stato vittima negli ultimi giorni a Pechino

La vittoria su Alex de Minaur non ha nascosto i problemi sia fisici che tecnici di Jannik Sinner che hanno fatto scattare l’allarme in vista della finale dell’ATP 500 di Pechino che lo vedrà impegnato mercoledì contro Learner Tien. Contro l’australiano il giocatore azzurro ha infatti accusato qualche fastidio al gluteo e poi un po’ di crampi in chiusura di match, spiegando poi come questi possano essere dovuti anche a un problema intestinale accusato negli ultimi giorni e che lo ha debilitato, mentre Paolo Bertolucci evidenzia un dato paradossale, e preoccupante, del match del n°2 ATP.

Sinner: “Ho avuto la diarrea negli ultimi due giorni”

Dopo un primo set ad alta intensità contro De Minaur, Sinner è nettamente calato dal punto di vista fisico nel secondo set, evidenziando dei problemi fisici nella zona del gluteo sinistro, dove poi ha accusato anche dei crampi in chiusura di match. Come svelato da Jannik in conferenza stampa a causare questi fastidi fisici potrebbe essere stato anche un problema intestinale accusato negli ultimi giorni: “Non è niente di grave, ho avuto la diarrea negli ultimi due giorni, ho perso un po’ di liquidi ma sto bene. C’è stata anche un po’ di tensione e la combinazione tra quest’ultima e quanto accadutomi negli ultimi due giorni non è stata semplice da gestire. Per domani comunque non vedo alcuna preoccupazione, va tutto bene”.

Quanti ritiri a Pechino

A preoccupare ulteriormente anche i tanti ritiri avvenuti negli ultimi giorni a Pechino, con ben quattro giocatori nel torneo maschile (a cui vanno aggiunte anche le cinque giocatrici del WTA 1000 costrette a dare forfait a partita in corso) che sono stati obbligati ad abbandonare il campo, ovvero Quentin Halys, Jakub Mensik, Lorenzo Musetti e per ultimo Daniil Medvedev. Ritiri che tra l’altro hanno favorito Tien, avversario di Sinner in finale, che ha sfruttato quelli dell’azzurro e del russo per conquistare il suo primo atto conclusivo a livello ATP.

Bertolucci lancia l’allarme: “Situazione paradossale”

Il match contro De Minaur non ha però evidenziato solo i problemi fisici accusati da Sinner, ma anche un dato abbastanza preoccupante su un colpo che normalmente ha sempre fatto la fortuna di Jannik. Contrariamente ad esempio ai tornei di Cincinnati e US Open dove aveva avuto problemi con la prima, quest’oggi l’azzurro è andato in grande difficoltà quando doveva servire la seconda, cosa che normalmente non gli capita.

Sinner ha infatti ottenuto solamente il 46% di punti quando ha messo in campo la seconda (ben 22 punti percentuali in meno rispetto all’australiano), pochissimi, soprattutto se paragonati con i suoi standard e con la prima di servizio (64% in campo con l’82% di punti conquistati) che fino a poco tempo fa rappresentava il problema di Jannik. Una situazione evidenziata anche da Bertolucci, che su X ha evidenziato l’assurdità di tale dato: “Situazione paradossale!! Adesso che ha sistemato la prima di servizio Sinner ottiene una misera percentuale con la seconda”.