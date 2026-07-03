La vittoria su Brooksby ci testimonia la continua crescita di Sinner, che però appare non ancora al top come testimoniano alcuni momenti di difficoltà affrontati contro lo statunitense e superati in maniera insolita per Jannik

Dopo il successo in rimonta su Miomir Kecmanovic e quello in tre set sofferti contro Nuno Borges, contro Jenson Brooksby è arrivata la prima vittoria agevole a Wimbledon per Jannik Sinner, apparso in costante crescita e sempre più in fiducia, pur palesando ancora qualche difficoltà, come testimoniato dalla fine del terzo set e dall’insolito gesto dell’azzurro per reagire a un piccolo blackout.

Sinner in crescita a Wimbledon, Brooksby battuto agevolmente in tre set

Continua a crescere il livello di Sinner, che già contro Borges aveva evidenziato dei passi avanti rispetto al complicato esordio contro Kecmanovic. Contro Brooksby Jannik ha messo in campo la prima vera prestazione convincente di questo inizio di torneo, trionfando in tre set con il risultato di 6-4 6-3 6-4. Rispetto alle precedenti uscite l’azzurro ha gestito meglio i momenti cruciali dell’incontro ed è apparso sempre più a suo agio sull’erba di Wimbledon, aspetto destinato a migliorare con il passare degli incontri e che è da considerarsi più che normale visto che prima dei Championships non aveva disputato alcun incontro sull’erba contrariamente a quanto aveva fatto invece nelle precedenti stagioni.

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Il gesto insolito di Jannik per reagire alle difficoltà

Nonostante i progressi messi in mostra non si può ancora dire che Jannik sia già al top e al livello a cui lo avevamo visto giocare prima del Roland Garros. L’azzurro infatti oggi ha faticato non poco (anche per merito delle risposte di Brooksby) quando è stato obbligato a mettere in campo la seconda, come testimoniano le cinque palle break offerte al suo avversario e i due servizi persi nel terzo set, il secondo dei quali quando Jannik stava servendo per l’incontro.

Un passaggio a vuoto arrivato con ogni probabilità anche per un calo di concentrazione quando era il momento di chiudere il match. Passaggio a vuoto a cui però Sinner ha posto subito rimedio, caricandosi cercando anche il supporto del pubblico come quando dopo un bel punto vinto si è portato l’indice all’orecchio richiedendo gli applausi degli spettatori che sono subito arrivati.

Un gesto insolito ma utile a superare il momento di difficoltà, come rivelato da Jannik nell’intervista a fine match: “È un po’ in solito per me fare quei gesti ma ne avevo bisogno, ero un break sopra e ho cercato di chiudere l’incontro ma non sono riuscito a sfruttare un paio di match point, ma oggi il pubblico mi ha dato una grande mano, grazie per avermi sostenuto”.

Le parole di Sinner

Sinner ha poi analizzato la partita di oggi, spiegando anche come l’obiettivo sia quello di migliorare e crescere partita dopo partita a Wimbledon: “Sono molto contento, si cerca di migliorare ogni giorno, piccoli passi per crescere. Ci sono situazioni che devo gestire meglio, però sono contento di come ho gestito la partita oggi contro un avversario complicato. Ci eravamo affrontati cinque anni fa ma ora siamo giocatori molto diversi. E grazie al pubblico per il sostegno”

La sorpresa di Sinner per l’eliminazione di Jodar

L’intervistatore in campo ha poi svelato il prossimo avversario a Sinner, rimasto sorpreso dal fatto che non dovrà affrontare come tutti si aspettavano la rivelazione di questa stagione Rafael Jodar, ma il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki che ha battuto lo spagnolo 1-6 7-6 6-4 6-4: “Non ci ho mai giocato, ma chiunque sia arrivato agli ottavi merita di esserci e sarà sicuramente un match complicato. Oggi aveva un avversario molto complicato e questa superficie è davvero imprevedibile, se hai una giornalaccio è difficile salvarsi. Certamente guardo più dal mio lato della rete. Cercherò di prepararmi e riposarmi al meglio in vista della sfida tra due giorni”.