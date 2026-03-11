Sinner, la crisi di Paolini riaccende le voci su Furlan: l’indizio sul futuro. Il retroscena sulla lite con l’hater a Indian Wells

Il momento difficile della tennista toscana fa ripartire i rimpianti su Renzo Furlan, con il coach veneto che in passato è stato “avvicinato” anche al team di Sinner. E spunta la verità sull’heckler nel match con Fonseca

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jasmine Paolini esce di scena a Indian Wells confermando un momento piuttosto negativo. Una situazione che ha fatto ripartire i rimpianti su Renzo Furlan e soprattutto ha riacceso le voci su un possibile inserimento del coach veneto nel team di Jannik Sinner.

La crisi di Jasmine Paolini

L’uscita di scena di Jasmine Paolini a Indian Wells ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della tennista toscana. L’azzurra aveva l’opportunità di provare ad arrivare alle fasi finali del torneo statunitense, invece l’uscita di scena contro l’australiana Gibson dimostra una situazione difficile che Jasmine sta vivendo da molti mesi a questa parte. Nella scorsa stagione sono arrivate vittorie importanti, su tutte quella agli Internazionali di Roma (sia in singolare che in doppio) ma è indubbio che dopo l’addio al coach storico Renzo Furlan le cose non abbiano sempre girato nel modo giusto.

Dopo l’addio con Furlan, Paolini si è affidata per qualche mese allo spagnolo Marc Lopez, rapporto che si è chiuso lo scorso luglio. A darle una mano è arrivato Federico Gaio (tutt’ora presente nel team) e poi c’è stata anche una breve parentesi con Danilo Pizzorno. Ma allo stato attuale la guida tecnica, seppure non ufficiale, sembra essere quella di Sara Errani.

Sinner: perché Furlan potrebbe essere la scelta giusta

Agli Australian Open 2025, Sinner ha inavvertitamente anticipato la decisione di Darren Cahill di ritirarsi dal mondo del tennis. Da quel momento però le cose sono cambiate con l’allenatore australiano che ha deciso di continuare il suo percorso con Jannik, anche se ovviamente prima o poi la sua volontà di fare un passo indietro verrà rispettata. Sin da quel momento è cominciato un casting, tutto mediatico a dir la verità, alla ricerca del nome giusto da inserire nella squadra. Si è parlato molto di Ferrero dopo la separazione da Alcaraz (pista che rimane percorribile) ma la crisi di Paolini fa anche capire quanto il lavoro di Furlan con la tennista toscana sia stato di altissimo livello. Il 55enne tecnico nativo di Conegliano sembra avere tutte le caratteristiche giuste per entrare nello staff dell’altoatesino: grande dedizione al lavoro, personalità tranquilla e lontana da eccessi anche dal punto di vista mediatico, e soprattutto un grande conoscitore del gioco.

Il retroscena svelato da Novak

Il video del confronto tra Sinner e uno spettatore seduto nelle prime file nel corso del match con Fonseca hanno fatto il giro del web. Non è una cosa che capita tutti i giorni vedere il numero 2 del mondo confrontarsi in maniera così accesa con il pubblico e con un tifoso in particolare. A svelare cosa è successo è stato Nick Novak, sciatore che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Milano Cortina e che è stato quasi “costretto” a spiegare cosa è successo sui social.

Lo sciatore ceco era seduto accanto al tifoso che ha preso di mira Sinner e su Instagram racconta cosa è successo: “Annuncio pubblico, non ero io che quello che stava disturbando Sinner, anzi io sono un suo tifoso. Si trattava di quel tizio seduto a destra. Non smetteva di dare fastidio a Sinner ogni volta che c’era silenzio, lo provocava ogni volta che commetteva un errore e lo ha fatto anche dopo il confronto. E’ stata una situazione stressante”.