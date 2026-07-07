Nonostante le difficoltà del match contro Struff, Sinner ha trovato il tempo di far felice una sua giovanissima fan durante una giornata di forte caldo che ha fatto tornare nella mente di Jannik l'incubo vissuto al Roland Garros

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Primo match sotto il forte caldo londinese di questi giorni per Jannik Sinner, che non è sembrato però accusare le condizioni durante il match contro Jan Lennard Struff nonostante il timore che quanto capitato al Roland Garros possa verificarsi nuovamente anche qui. A Wimbledon l’azzurro conferma anche il suo cuore d’oro, fermando per qualche istante la partita per salutare una piccola bambina che lo acclamava.

Il cuore d’oro di Sinner: Jannik ferma la partita per salutare una piccola tifosa

Come l’unico precedente su erba tra i due giocatori aveva lasciato immaginare, quella contro Struff è stata tutt’altro che una partita semplice per Sinner, in difficoltà soprattutto nei primi due set ma capace comunque di trionfare col risultato di 7-5 7-6 6-4. Nonostante le difficoltà e la tensione per un match così combattuto, Jannik ha trovato comunque il modo e il tempo di regalare un sorriso a una sua giovane tifosa anche durante l’incontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tutto si è verificato durante un turno di servizio dell’azzurro, che dopo essere stato chiamato da bambina di pochi anni a bordo campo, ha sorriso divertito dalla simpatica interruzione e bloccato il proprio movimento per salutarla con la mano, facendo la felicità della giovane tifosa in braccio alla mamma.

Le parole di Sinner sulla partita

Finito l’incontro Sinner ha poi parlato delle proprie sensazioni riguardanti la partita, ammettendo di essersi sentito in difficoltà soprattutto a inizio partita: “Struff è un giocatore difficile da affrontare, merita tutto ciò che ha ottenuto e anche fuori dal campo è una persona eccezionale. All’inizio sentivo che stava giocando meglio di me, ma poi sono entrato in partita e ho iniziato a servire meglio. Sono rimasto lì mentalmente e sono felice di essere tornato in semifinale.

Il secondo set sarebbe potuto andare da entrambe le parti. C’è una grande differenza tra essere un set pari o due a zero, quindi nel terzo set ho potuto iniziare in maniera più tranquilla e lui ha abbassato la percentuale della prima in campo. Sono contento di aver vinto in tre set, era un’avversario davvero difficile da superare”.

Wimbledon: il tabellone maschile

Sinner supera il primo forte caldo a Wimbledon, ma i timori di Jannik rimangono

Quella di oggi è stata anche la prima partita a Wimbledon per Sinner sotto il forte caldo abbattutosi su Londra in questi giorni. Una situazione che però Jannik ha gestito alla grande, anche se qualche timore per le condizioni climatiche rimane come confermato anche nell’intervistatrice, che ha anche scatenato la risposta ironica dell’azzurro quando gli ha ricordato quanto successo al Roland Garros:

“Grazie per avermelo ricordato (ride, ndr). Abbiamo lavorato tanto soprattutto dopo Parigi per capire cosa fosse andato storto. Oggi anche se fosse stata una partita dura dal punto di vista fisico mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda quanto capitato al Roland Garros, ma se dovesse verificarsi vorrà dire che dovremo apportare qualche cambiamento. Grazie per il supporto”.