Sinner, la rinuncia alla Davis scatena la bufera mediatica. Gramellini: “Si è messo in un guaio”. L’attacco della Gazzetta

La decisione di Jannik Sinner di non rispondere alla chiamata di Volandri la la Coppa Davis e alla maglia dell’Italia scatena un putiferio. Il numero 2 del mondo finisce nel mirino della critica.

La nazionale come punto di riferimento seppur in uno sport individuale: la decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis ha scatenato quella che sembrava l’inevitabile serie di accuse, una vera e propria bufera mediatica intorno al numero 1 del mondo che non difenderà il trofeo conquistato due volte nelle ultime due edizioni.

Le parole di Gramellini

Dalle pagine del Corriere della Sera c’è anche l’intervento di Massimo Gramellini nel suo consueto “Il Caffè” e tra le righe di un intervento che sembra non vale colpire Sinner c’è qualche parola di disappunto: “Provo un morso di delusione. Forse la maglia azzurra è importate solo per i tennisti che sanno di non poter ambire ai grandi tornei. L’alibi della stanchezza può valere per Alcaraz (che comunque ci sarà) non per chi ha trascorso tutta la primavera ai box. L’unico Sinner che vedremo in tv sarà quello che cucina spaghetti e beve caffè negli spot ai cambi di campo altrui. Immagino che sappia di essersi messo in un bel guaio: se perdiamo la Davis, daranno la colpa a lui, mentre se la vinciamo smetterà di sembrare indispensabile”.

L’appello della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport mette da parte le polemiche di una domenica di serie A piuttosto agitata e decide di dedicare la prima pagina proprio alla decisione di Sinner di rinunciare alla Davis. Il titolo a caratteri cubitali è “Sinner ripensaci”. Ma dietro all’appello del principale quotidiano sportivo italiano si legge comunque una critica al numero 1 del tennis italiano: “Stavolta l’interesse personale del numero 2 del mondo viene pro della nazionale e del tricolore. Per qualsiasi sportivo la nazionale deve essere sempre la Nazionale, una meravigliosa entità superiore – si legge nell’articolo firmato da Gianni Valenti – Il tris in azzurro conterebbe valori superiori alla conquista delle Finals. Per questo speriamo vivamente che ci ripensi. Insomma, caro Jannik tra un match e l’altro fermati a riflettere. I grandi uomini sono anche quelli che sanno tornare indietro dopo una decisione che lascia davvero perplessi”.

La decisione che fa discutere

Quando c’è di mezzo la maglia della nazionale italiana arrivano anche le polemiche, è successo già in passato per Jannik Sinner. L’azzurro rinunciò alla tappa di Bologna, quella che ha fatto da prologo alla prima vittoria della Coppa Davis, con una qualificazione alle Final Eight strappata con le unghie dall’Italia. E anche in quella occasione le polemiche furono vibranti. Ora sul numero 2 del tennis mondiale sembra essersi scatenata una vera e propria bufera mediatica come dimostra il titolo de La Stampa: “Sinner, l’Italia ti ama e tu?”. E la sensazione è che la polemica nelle prossime ore e nei prossimi giorni è destinata a continuare e forse anche a crescere”.