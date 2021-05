Sinner deluso: "Dovevo fare di più"

Jannik Sinner è inconsolabile dopo la sconfitta con Rafael Nadal. Nonostante l’ottima partita, il tennista altoatesino pretende di più da se stesso: “E’ difficile parlare. E’ una partita per cui sono deluso e triste. Le emozioni sono negative. Ovvio, la partita è stata ad alto livello. Ero sopra nel primo e nel secondo set, ma non riuscivo mai a chiuderla. Per me ora è molto difficile parlare della partita”.

“Negli ultimi decenni in pochi l’hanno battuto sulla terra rossa? Degli altri non mi importa tanto. Sicuramente l’anno scorso, quando ci ho giocato contro a Parigi, sapevo che era un test per vedere quanto mi mancava. Qua sapevo che potevo… dovevo fare qualcosa in più. Solo questo. Tanto rispetto e complimenti a lui, perché è un giocatore incredibile. Però oggi fa male“.

OMNISPORT | 12-05-2021 23:08