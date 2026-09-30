Sui social Kyrgios cambia ancora una volta opinione ed esalta con grandi complimenti Sinner, affermando che quasi certamente rientrerà tra i goat del tennis, un titolo normalmente conteso dai soli Big3

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Nonostante le sole venticinque primavere alle spalle, Jannik Sinner si è già ritagliato uno spazio importante nella storia del tennis come uno dei giocatori più dominanti mai visti nel circuito. Da qui a essere già certi che il suo nome verrà ricordato come uno dei Goat (ovvero il migliore nella storia del tennis), titolo che normalmente si contendono i vari Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, appare un po’ prematuro. Eppure qualcuno sembra esserne convinto, e non una persona qualunque, bensì il suo storico hater Nick Kyrgios.

Kyrgios: “Sinner sarà ricordato uno dei Goat”

Sinner rientrerà nello stesso gruppetto di giocatori a cui appartengono Djokovic, Federer e Nadal? Certamente la prima parte della carriera di Jannik è stata estremamente incoraggiante e porta a guardare al futuro con ottimismo, ma da li ad affermare che possa rientrare nella discussione riguardo chi sia il goat (dove spesso e volentieri non vengono presi in considerazione i nomi di altre leggende che hanno scritto la storia di questo sport come McEnroe, Borg e Sampras) appare al momento un po’ prematuro.

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Eppure Kyrgios sembra esserne convinto, almeno stando alla sua sua risposta alla domanda di un utente che su Instagram gli chiedeva come fosse giocare contro Sinner (che nell’unico precedente risalente a Miami 2023 sconfisse l’australiano in due set): “È uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una vera macchina da fondo campo, capace di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L’unico vero punto debole era il servizio, che non gli permetteva di ottenere moltissimi punti gratuiti. Ora però ha migliorato anche questo aspetto ed è diventato uno dei migliori battitori di servizio di precisione del circuito. È difficile da attaccare. Il gioco di volo non era naturale come quello di alcuni dei migliori giocatori, ma ha lavorato molto sul gioco di transizione ed è ormai a suo agio anche quando avanza verso la rete. Si muove molto bene per essere un giocatore sorprendentemente alto. Con il passare del tempo, molto probabilmente verrà ricordato come uno dei GOAT”.

Storia Instagram di Kyrgios

Kyrgios il “lunatico”: l’odi et amo di Nick nei confronti di Sinner

Un passo indietro sorprendente per Kyrgios, che nel corso delle ultime stagioni aveva assunto il ruolo di più grande hater di Sinner in seguito allo scoppio del caso clostebol, con l’australiano che in più occasione aveva affermato di non credere alla contaminazione di Jannik, accusandolo di essere un dopato e di venire protetto dai vertici italiani che governano il tennis mondiale, dando vita a un vero e proprio complotto contro l’azzurro e indirizzando un’ondata d’odio social nei suoi confronti.

Questa però non è la prima volta che a sorpresa Kyrgios spende parole al miele per Sinner. Già in passato in altre occasioni aveva elogiato Jannik, sostenendo per esempio che l’azzurro avrebbe avuto una carriera migliore del suo rivale Carlos Alcaraz e indicandolo addirittura come il suo giocatore preferito in occasione di Wimbledon 2025, salvo poi però tornare ogni volta ad attaccarlo, come se quei complimenti fossero stati frutto di un momento di allucinazione da parte di Nick.