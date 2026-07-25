Il calendario ATP è congestionato e a farne le spese è ancora una volta il Canada: dopo i forfait di Sinner e Djokovic però arriva la replica da Montreal

Troppi impegni e qualche rinuncia diventa necessari. I giocatori devono fare le scelte migliori per la loro carriera e per preservare il fisico. E nelle ultime due stagioni a farne le spese è stato il Canada. Lo scorso anno Toronto, quest’anno Montreal (per la regola dell’alternanza tra le due località) devono fare i conti con l’assenza dei big a cominciare da Jannik Sinner e Novak Djokovic.

La decisione di Sinner e Djokovic

Dell’assenza di Carlos Alcaraz si sapeva da tempo. Il tennista spagnolo sta ancora cercando di recuperare a pieno dopo il problema al polso e potrebbe tornare in campo solo a Cincinnati (ma la sua partecipazione sembra ancora in forse). Nella giornata di ieri sono arrivati però le rinuncia in rapita successione prima di Novak Djokovic e poi di Jannik Sinner che hanno deciso di ritardare il ritorno in campo dopo Wimbledon. Una decisione che soprattutto per quanto riguarda l’azzurro ha un po’ sorpreso con Montreal che per posizione nel calendario poteva essere la preparazione giusta per gli US Open, invece il numero 1 del mondo ha deciso di puntare su Cincinnati come torneo di preparazione in vista dell’ultimo slam della stagione.

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La replica di Montreal

La decisione di Jannik Sinner e Novak Djokovic di rinunciare al torneo di Montreal non è passata inosservata. Anche perché il torneo canadese (con la tappa maschile che quest’anno si gioca a Montreal) ha dovuto fare i conti con lo stesso problema anche nella scorsa stagione. E la direttrice del Masters 1000, Valerie Tetreault ha rilasciato un comunicato nel quale non non nasconde la delusione: “La frequenza di questi ritiri all’ultimo minuto solleva una questione più ampia per quello che accade nel nostro sport. I tornei Masters 1000 sono tra gli eventi più importanti e i tifosi vogliono vedere i migliori tennisti. Abbiamo già parlato con l’ATP perché crediamo che siano necessari degli aggiustamenti per tutelare i tornei, ovviamente tenendo conto dei tennisti e delle loro difficoltà”.

Il precedente del 2025

Per il secondo anno consecutivo il torneo canadese che lo scorso anno si era giocato a Toronto vive una situazione complicata. Tanti i big che hanno dato forfait in questo 2026, esattamente come era accaduto lo scorso anno. L’edizione 2025 vide infatti l’assenza di Sinner, Djokovic e Alcaraz, oltre a quella per infortunio di Draper, una situazione che già un anno fa generò dibattiti sul tema dei calendari troppo fitti per il mondo del tennis. Il torneo 2026 vedrà ancora l’assenza dei “big 3” e in Canada comincia a suonare l’allarme in vista delle prossime stagioni. Del resto il calendario rimane congestionato e quando si arriva a questo punto della stagione cominciano a subentrare anche le fatiche e gli sforzi dei tornei precedenti.