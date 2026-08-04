Anche Ben prende posizione sul "caso Montreal" difendendo i big che hanno snobbato il Masters 1000, mentre il canadese fa un'ammissione sulla situazione del tennis attuale.

Si gioca poco e a singhiozzo a Montreal vista la pioggia quasi incessante, in compenso si parla tanto. A far discutere, naturalmente, sono soprattutto gli assenti. Tanti e ingombranti. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic coi loro ritiri, motivati da ragioni diverse, hanno lasciato un vuoto difficile da colmare per gli organizzatori canadesi. Ed è chiaro che tutti i tennisti in campo, bene o male, siano bersagliati di domande sulla stessa questione: “Cosa ne pensi delle assenze dei big?“. Tra quelli che hanno risposto con franchezza c’è Ben Shelton, che ha detto la sua – come di consueto – senza peli sulla lingua.

Shelton difende Sinner e Djokovic: “Avrei fatto come loro”

Il “Bulletto” del circuito ATP s’è schierato al fianco di Sinner e Djokovic: “Jannik conosce bene se stesso e anche Novak. Ovviamente io sto facendo qualcosa di diverso, per questo non mi sento di condannarli. Forse avrei fatto lo stesso se avessi vinto Wimbledon, ma non l’ho fatto. È difficile criticare questi giocatori per le decisioni che prendono durante la stagione quando cercano di mantenere il loro livello e prendersi cura della propria salute“. Quindi l’affondo: “Non credo che i tornei di due settimane siano sostenibili a lungo termine, anche se non so quale sarebbe l’alternativa migliore“.

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Shapovalov: “Tutti possono battere chiunque, tranne loro due”

Non ha parlato dei ritiri, ma in generale della situazione complessiva del tennis un altro personaggio molto atteso a Montreal, l’enfant du pays Denis Shapovalov. Che con serenità ha ammesso di sentirsi in grado di battere chiunque…tranne due. “Al momento la classifica non è la mia priorità, che è stare in forma, giocare un buon tennis e ritrovare il mio gioco nelle partite che sto disputando. La mia posizione in classifica non dovrebbe essere quella attuale, so che posso battere giocatori forti. Mi sembra che il livello attuale nel tennis sia molto equilibrato, chiunque può battere chiunque in un determinato giorno, tranne forse i giocatori di punta come Sinner e Alcaraz. Tutti gli altri sono alla mia portata”.

Penalizzazione per Sinner? Auger-Aliassime fa discutere

Intanto hanno fatto molto rumore le parole di un altro canadese, Felix Auger-Aliassime, che ha confessato prima dell’inizio del Masters 1000 di casa come l’ATP stia studiando una norma per “punire” i giocatori che disertano questi tornei per più stagioni. Al secondo forfait di fila per lo stesso torneo – secondo quanto annunciato da Auger-Aliassime – scatterebbe una sanzione, che dovrebbe consistere in una decurtazione di punti nella classifica ATP. Giusto? Sbagliato? Chissà. Appassionati e addetti ai lavori sono divisi a riguardo, anche se c’è la consapevolezza che questo sistema di Masters 1000 spalmati su due settimane, ormai, sia a rischio.