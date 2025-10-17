La grandezza di Sinner in un gesto di Djokovic: lo scambio è epico, la reazione di Nole un manifesto

Jannik e Nole hanno infiammato il pubblico di Riad con uno scambio tra fenomeni, poi l'azzurro ha preso il largo. Tutti i miglioramenti di Sinner concentrati in una sola azione

A volte un gesto vale più di mille parole. Dopo essere stato dominato da Sinner nella semifinale del Six Kings Slam, Djokovic ha incoronato l’azzurro facendo ricorso anche a espressioni colorite. Ma c’è stato un momento del match, che forse non tutti hanno notato, in cui una reazione di Nole al termine di uno scambio epico ha di fatto consacrato Jannik.

Sinner al top: il gesto di Djokovic

Sull’1-1 Sinner e Djokovic hanno letteralmente infiammato l’arena di Riad con uno scambio interminabile di colpi a effetto. Spettacolo puro. Fenomeni a confronto. Volée e smash. Fino al punto decisivo conquistato dal 24enne di San Candido con un tocco da maestro.

Il passaggio di consegne è ormai già avvenuto da tempo, visto che l’ultimo Slam vinto da Nole risale agli US Open del 2023. Ma essere incoronato da uno dei tennisti più grandi di sempre resta pur sempre motivo di vanto e d’orgoglio. Ecco, al termine di questo scambio pazzesco, il serbo si è lasciato andare a un sorriso (ricambiato) che conferma quanto dichiarato a fine match: “Sinner andava come un treno, è stato troppo forte”.

I miglioramenti di Jannik sono evidenti

Il ritiro di Shanghai causa crampi è alle spalle. Il numero 2 del ranking Atp, che ha intenzione di riprendersi quanto prima la vetta occupata del rivale Alcaraz, lo ha dimostrato all’esordio nel Six Kings Slam contro Tsitsipas e lo ha confermato ieri nell’incontro con Djokovic vinto in poco più di sessanta minuti.

Analizzando lo scambio che ha esaltato il pubblico saudita è possibile notare molti miglioramenti rispetto al ‘primo Sinner’, a partire dalla discesa a rete. L’altoatesino è riuscito a rispondere una palla tagliata e insidiosa di Nole con un back di rovescio non di rimessa, ma di puro contrattacco. Una palla che in passato non era proprio nelle sue corde e che dimostra tutti i suoi progressi. Discorso simile per il gioco a rete: Sinner ha effettuato diverse volée, tutte ben piazzate. La chiusura, infine, è spettacolare perché caratterizzata da due smash.

Tifosi impazziti sui social

In tanti hanno commentato il punto messo a segno da Sinner, che ha successivamente liquidato il 38enne di Belgrado senza chissà quali affanni. “Oh mio Dio, che scambio! Ho assistito a battaglie epiche, ma questo? Sinner e Novak che sorridono come vecchi amici dopo 43 secondi di pura grinta. Questo è il vero tennis di cui ci siamo innamorati” scrive Elena su X.

“Djokovic sembra dire: ‘sono finito’” commenta RareJem. “Non è fortuna, ma pura logica, concentrazione e precisione” sottolinea un altro utente. “Un incontro molto più interessante di quella patetica e noiosa partita tra Fritz e Alcaraz” sostiene Ann. Mark non ha dubbi: “Djpkovic deve ritirarsi, come Federer e Nadal. Non vincerà un altro Grande Slam, a meno che Alcaraz o Sinner non giochino”.