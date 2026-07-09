Il sanremese con sincerità ammette di fare il tifo per il serbo e fa gli auguri di pronta guarigione ad Alcaraz. Jannik-Novak: ecco dove andrà in onda la sfida

Solo agli inglesi e forse ai tedeschi interessa di più il match tra Arthur Fery e Sascha Zverev, il resto del mondo non aspetta altro che godersi lo spettacolo della semifinale più attesa: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Chi riuscirà ad approdare nella finale per il titolo? La partita si annuncia avvincente. Sinner, nonostante sembri lontano dalla sua miglior espressione, a conti fatti ha faticato solo nel match d’esordio sull’erba londinese contro Kecmanovic, poi ha travolto in tre set Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Più tortuoso il cammino del vecchio Nole, che nei quarti l’ha spuntata su Auger-Aliassime al termine di una durissima battaglia.

Sinner-Djokovic: un fattore aiuta Jannik e uno Nole

Un piccolo aiuto per il serbo è rappresentato dal fatto che i quarti si sono giocati martedì, mentre le semifinali sono in programma venerdì. Tre giorni per smaltire tossine, stress e fatica sono un margine più che sufficiente. Buone notizie anche per Sinner: il caldo asfissiante che ha martoriato la capitale britannica nei giorni scorsi si è attenuato, su Londra per venerdì sono previste temperature in media coi valori stagionali. Insomma, ci sono le migliori condizioni possibili perché si possa assistere anzitutto a una bella partita tra due leggende del tennis, senza troppi condizionamenti o fattori esterni.

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Fognini sincero: perché Fabio farà il tifo per Novak

Della partitissima del Centrale ha parlato Fabio Fognini in un’intervista a Sportklub: “La gente adora Novak ovunque, ma soprattutto qui. Ha vinto 106 partite a Wimbledon ed è stato il miglior giocatore della nostra epoca. Lo conosco molto bene. È una persona fantastica ed è meraviglioso vederlo ancora in gara. Il mio più grande desiderio è che abbia l’opportunità di vincere un altro Slam. Sono convinto che sia proprio questo il motivo per cui continua a giocare. Se lo conosco bene, quel sogno è ciò che lo motiva ancora”. Quindi su Alcaraz: “Gli auguro una pronta guarigione perché penso che lui e Sinner stiano rendendo il nostro sport incredibilmente emozionante. È un vero piacere vederli giocare”.

Diretta tv in chiaro per Sinner-Djokovic? La scelta di Sky

Intanto come in occasione di ogni semifinale o finale Slam che vede coinvolti giocatori italiani, si riapre l’interrogativo relativo alla possibile diretta tv in chiaro. Questa volta arriva un’ottima notizia per tutti i tifosi di Sinner. Come annunciato da Sky, infatti, la semifinale contro Djokovic andrà in onda anche su TV8. Ecco la nota, che sancisce l’ufficialità della notizia:

“Prosegue lo spettacolo di Wimbledon, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le partite che decideranno il vincitore del torneo londinese saranno in onda anche in chiaro su TV8, con la trasmissione in diretta della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e della finale maschile. Sky offre così a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere i momenti più attesi dei Championships e seguire da vicino le sfide decisive dello Slam più prestigioso al mondo“.