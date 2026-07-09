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Wimbledon, Sinner-Djokovic in chiaro? C'è l'ufficialità. Fognini tifa Nole: "Spero vinca il 25mo Slam"

Il sanremese con sincerità ammette di fare il tifo per il serbo e fa gli auguri di pronta guarigione ad Alcaraz. Jannik-Novak: ecco dove andrà in onda la sfida

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Solo agli inglesi e forse ai tedeschi interessa di più il match tra Arthur Fery e Sascha Zverev, il resto del mondo non aspetta altro che godersi lo spettacolo della semifinale più attesa: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Chi riuscirà ad approdare nella finale per il titolo? La partita si annuncia avvincente. Sinner, nonostante sembri lontano dalla sua miglior espressione, a conti fatti ha faticato solo nel match d’esordio sull’erba londinese contro Kecmanovic, poi ha travolto in tre set Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Più tortuoso il cammino del vecchio Nole, che nei quarti l’ha spuntata su Auger-Aliassime al termine di una durissima battaglia.

Sinner-Djokovic: un fattore aiuta Jannik e uno Nole

Un piccolo aiuto per il serbo è rappresentato dal fatto che i quarti si sono giocati martedì, mentre le semifinali sono in programma venerdì. Tre giorni per smaltire tossine, stress e fatica sono un margine più che sufficiente. Buone notizie anche per Sinner: il caldo asfissiante che ha martoriato la capitale britannica nei giorni scorsi si è attenuato, su Londra per venerdì sono previste temperature in media coi valori stagionali. Insomma, ci sono le migliori condizioni possibili perché si possa assistere anzitutto a una bella partita tra due leggende del tennis, senza troppi condizionamenti o fattori esterni.

Fognini sincero: perché Fabio farà il tifo per Novak

Della partitissima del Centrale ha parlato Fabio Fognini in un’intervista a Sportklub: “La gente adora Novak ovunque, ma soprattutto qui. Ha vinto 106 partite a Wimbledon ed è stato il miglior giocatore della nostra epoca. Lo conosco molto bene. È una persona fantastica ed è meraviglioso vederlo ancora in gara. Il mio più grande desiderio è che abbia l’opportunità di vincere un altro Slam. Sono convinto che sia proprio questo il motivo per cui continua a giocare. Se lo conosco bene, quel sogno è ciò che lo motiva ancora”. Quindi su Alcaraz: “Gli auguro una pronta guarigione perché penso che lui e Sinner stiano rendendo il nostro sport incredibilmente emozionante. È un vero piacere vederli giocare”.

Diretta tv in chiaro per Sinner-Djokovic? La scelta di Sky

Intanto come in occasione di ogni semifinale o finale Slam che vede coinvolti giocatori italiani, si riapre l’interrogativo relativo alla possibile diretta tv in chiaro. Questa volta arriva un’ottima notizia per tutti i tifosi di Sinner. Come annunciato da Sky, infatti, la semifinale contro Djokovic andrà in onda anche su TV8. Ecco la nota, che sancisce l’ufficialità della notizia:

Prosegue lo spettacolo di Wimbledon, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le partite che decideranno il vincitore del torneo londinese saranno in onda anche in chiaro su TV8, con la trasmissione in diretta della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e della finale maschile. Sky offre così a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere i momenti più attesi dei Championships e seguire da vicino le sfide decisive dello Slam più prestigioso al mondo“.

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