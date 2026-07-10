Sinner-Djokovic rompe la tradizione a Wimbledon, ma è polemica: l’orario alimenta i sospetti su Jannik, ma il favorito è Nole

A sorpresa gli organizzatori di Wimbledon hanno scelto di programmare la sfida tra Sinner e Djokovic dopo quella di Zverev e Fery (in programma alle 14:30), scatenando le polemiche e i sospetti di favoritismo nei confronti di Jannik

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Contrariamente a quanto ci si attendeva e a quella che è normalmente la tradizione nei tornei del Grande Slam, Jannik Sinner e Novak Djokovic chiuderanno la sessione di venerdì 10 luglio del Centre Court di Wimbledon. Una scelta a sorpresa dato che l’azzurro e il serbo, che hanno disputato i loro quarti nella giornata di martedì, scenderanno in campo dopo Alexander Zverev e Arthur Fery, che hanno avuto un giorno in meno di riposo, e che ha scatenato nuove polemiche e sospetti che hanno colpito il numero 1 ATP, nonostante a trarre maggiori benefici da questa scelta degli organizzatori potrebbe essere Nole.

Sinner-Djokovic rompono la tradizione a Wimbledon: orario a sorpresa per la semifinale

Per quanto non sia una regola ufficiale, nei tornei del grande slam vige da sempre una regola non scritta secondo cui a scendere per primi in campo per le semifinali siano i giocatori del lato di tabellone estratto per primo e che dunque hanno hanno a disposizione un giorno in più di riposo per il penultimo atto.

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Una sorta di tradizione che però Wimbledon ha deciso di rompere per Sinner e Djokovic, che nonostante abbiano giocato martedì per i rispettivi quarti di finale contro Struff e Auger-Aliassime, entreranno in campo venerdì solamente dopo la fine dell’altra semifinale tra Zverev e Fery, che invece i quarti li hanno disputati mercoledì.

L’orario alimenta le polemiche e i sospetti su Sinner

Una scelta ovviamente dettata dal maggiore interesse suscitato dalla semifinale tra Sinner e Djokovic e dal conseguente desiderio delle televisioni che hanno comprato i diritti per trasmettere Wimbledon di poter mandare in onda il match quando ci saranno più spettatori possibili davanti allo schermo, ovvero la sera.

Una scelta che, insomma, sembra nascere da esigenze commerciali, ma che secondo alcuni utenti tifosi di Djokovic sarebbe stata presa per favorire Sinner. Su X infatti si leggono svariati messaggi di utenti che sostengono che la scelta degli organizzatori sia dovuta alla volontà di evitare a Jannik le ore più calde della giornata, dato che – visto che la semifinale tra Zverev e Fery inizierà alle 14:30 – non dovrebbe scendere in campo prima delle 17:30/18, ovvero quando le temperature invieranno a scendere. Temperature che però, per quanto alte per gli standard di Londra, non sono nulla di paragonabile a quelle avute a Parigi durante il Roland Garros.

Djokovic il reale favorito dagli organizzatori

Va anche aggiunto che la scelta degli organizzatori potrebbe garantire anche un piccolo vantaggio a Djokovic, che a 39 anni fatica sempre di più a recuperare dagli sforzi fisici. Uno dei fattori che potrebbero condizionare di più la sfida tra Nole e Sinner è infatti la stanchezza del serbo, che deve recuperare dalle oltre cinque ore impiegate per battere Auger-Aliassime, motivo per cui godere di qualche ora in più di riposo potrebbe essere utile e conveniente a Novak, che a Wimbledon insegue il suo 25° titolo dello slam.