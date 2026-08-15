Sinner domani compie 25 anni, ecco come e con chi li festeggerà. Alcaraz, decisione presa per gli Us Open

L'altoatesino sta curando il ginocchio al JMedical di Torino ma per il compleanno si concederà un'intera giornata di relax con la famiglia, gli amici e la fidanzata Laila

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ferragosto con dottori e fisioterapisti e compleanno con chi vuoi, ovvero con la famiglia, gli amici e la fidanzata Laila. Questo il programma di Jannik Sinner che anche oggi si è sottoposto alla terapia con le onde d’urto presso il JMedical di Torino per risolvere definitivamente il problema dell’infiammazione al ginocchio destro dopo qualche giorno di riposo a Montecarlo. Domani l’altoatesino si concederà una giornata di relax per festeggiare il suo 25esimo compleanno.

La domenica speciale di Sinner

Sinner soffierà sulle candeline e passerà una domenica di riposo con gli affetti più cari prima di tornare a fare sul serio. Jannik è fermo dal successo di Wimbledon, ha saltato i tornei in Canda ma è pronto a volare negli Stati Uniti a inizio settimana. Lunedì verrà fatto il punto della situazione: come già accaduto in Australia e prima di Londra, Sinner si presenterà agli Us Open senza tornei di preparazione ufficiali alle spalle ma con la certezza di rimanere il n.1 del ranking.

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Jannik certo del n.1 fino a ottobre

Un posto che occuperò almeno fino all’inizio di ottobre, cioè fino all’Atp 500 di Pechino, dove ha confermato la sua presenza dopo il trionfo del 2025. A New York il tennista azzurro avrà a disposizione una dozzina di giorni di allenamento prima dell’inizio del tabellone principale (previsto per il 30 agosto) pronto a rincorrere nuovamente il titolo. Non troverà tra i suoi rivali però Alcaraz.

Alcaraz verso il forfait agli Us Open

Dalla Spagna infatti arrivano segnali sempre più pessimisti circa la presenza in America di Carlitos, il cui polso destro, infortunato lo scorso 14 aprile a Barcellona durante il match contro Otto Virtanen, non offre ancora le garanzie necessarie per affrontare uno Slam. Dopo aver saltato Madrid, Roma, il Roland Garros e Wimbledon, Alcaraz rinuncerà anche a Flushing Meadows. Negli ultimi giorni lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi a Murcia con buona intensità ma la differenza con il ritmo logorante di uno Slam è enorme. L’obiettivo concreto per il rientro di Carlitos potrebbe essere la Laver Cup a Londra (25-27 settembre).