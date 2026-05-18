Sinner dopo la vittoria agli internazionali di Roma: "Abbiamo vinto insieme"

+++LA CLIP MESSA A DISPOSIZIONE DALLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PUO’ ESSERE CONDIVISA SUI SITI INTERNET DELLE TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUO’ ESSERE CONDIVISA SU NESSUN SOCIAL NETWORK.+++ “Abbiamo vinto insieme – così Jannik Sinner ospite a Che Tempo Che Fa – domani sono due settimane che sono qui a Roma, due settimane molto lunghe, toste. Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall’inizio e tutti gli allenamenti erano quasi già come una partita. Quindi sono molto contento di dare qualcosa di positivo a tutti voi, al pubblico. É stato un torneo incredibile”. Ha raccontato il campione di tennis in collegamento con il programma.