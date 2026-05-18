Sinner dopo la vittoria agli internazionali: "Ora mi devo riposare"

+++LA CLIP MESSA A DISPOSIZIONE DALLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PUO’ ESSERE CONDIVISA SUI SITI INTERNET DELLE TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUO’ ESSERE CONDIVISA SU NESSUN SOCIAL NETWORK.+++ “Ora devo riposarmi un attimo perché ho dato tanto anche fisicamente ma soprattutto mentalmente” queste le parole di Jannik Sinner in collegamento con il programma Che Tempo Che fa, condotto da Fabio Fazio. “Lasciatemi due giorni” ha concluso scherzando il campione.