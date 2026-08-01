Sinner, dopo Wimbledon: l’erba è parte del DNA anche nel golf. Jannik domina anche una nuova classifica: di che si tratta

L’azzurro continua a preparare i suoi prossimi impegni che lo vedranno in campo prima a Cincinnati e poi agli US Open ma c’è spazio anche per un po’ di svago sui campi da golf

Le vacanze sono finite ma le occasioni di svago si possono cogliere anche quando il lavoro è ricominciato. Jannik Sinner si è concesso qualche momento di divertimento sui campi da golf tra un allenamento e l’altro in vista del ritorno in campo a Cincinnati e in preparazione ai prossimi US Open.

La passione per il golf

Jannik Sinner non ha mai nascosto la sua passione per il golf. L’azzurro ha cominciato già da qualche anno questa nuova disciplina e se fino a questo momenti non sempre i risultati non sono eccezionali, non vuol dire che la voglia di giocare sia diminuita. Il numero 1 del mondo non sempre è molto attivo sui social, soprattutto quando è lontano dai campi da tennis, ma nella giornata di ieri ha deciso di pubblicare una breve storia su Instagram che lo vede impegnato su un campo da golf senza però rivelare quale era il campo e il percorso scelto.

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La preparazione in vista di Cincinnati

Dopo Wimbledon, la decisione di Sinner è stata quella di prendersi tutto il tempo necessario per una vacanza. La vittoria, la seconda di fila, ai Championships non è di certo arrivata senza un grande impegno anche dal punto di vista fisico e dopo quanto successo al Roland Garros, l’azzurro ha deciso di fermarsi e ricaricare le batterie. Ma le vacanze ora sono già in archivio, il numero 1 del mondo ha già ripreso gli allenamenti e dopo aver deciso di rinunciare a Montreal, ha puntato il suo mirino sul torneo di Cincinnati che lo scorso anno lo ha visto arrivare in finale. L’obiettivo principale però resta quello degli US Open, ultimo slam di una stagione che Jannik vuole provare a chiudere nel migliore dei modi.

Sinner primo anche nel ranking ELO

Le statistiche stanno diventando sempre più rilevanti nel mondo dello sport e ovviamente anche nel tennis stanno avendo più spazio. Da qualche tempo accanto ai ranking ufficiali dell’ATP, ne vengono fuori di altri. E tra questi c’è anche il ranking Elo anche questo aggiornato ogni settimana. E anche in questo (che fa riferimento al sito Tennis Abstract) in testa alla classifica c’è Jannik Sinner con 2331 punti, alle sue spalle c’è Carlos Alcaraz e a chiudere il podio ci pensa Alexander Zverev. Rispetto alla classifica ufficiale, troviamo Jodar in sesta posizione, Artur Fils in quinta, mentre per trovare il secondo italiano bisogna arrivare alla posizione numero 21 con Flavio Cobolli. I punti in questo ranking vengono assegnati non per i risultati conquistati in un torneo ma calcolato sulle partite giocate e sul valore dell’avversario e conta anche il numero dei set vinti, una classifica in qualche modo ripresa dal mondo degli scacchi.