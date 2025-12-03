Sinner a Dubai, la preparazione per il 2026 comincia dal Billionaire con Briatore, Alonso e (forse) Laila

Lo scatto postato dal team principal Alpine ufficializza la presenza di Jannik nella metropoli degli Emirati: serata di festa, dimenticate le polemiche su Pietrangeli.

Mentre in Italia monta l’ennesima polemica sul suo conto (ha fatto davvero le condoglianze in forma privata alla famiglia Pietrangeli oppure no, come hanno spiegato i figli di Nick?) Jannik Sinner dà ufficialmente inizio alla preparazione per il 2026. In campo? Macché: al Billionaire. Il numero 2 della classifica ATP, dopo la settimana su un resort sul Lago di Garda in compagnia di papà Hanspeter e quella vissuta alle Maldive insieme alla fidanzata Laila, s’è spostato nella vicina Dubai. È qui che il rosso di San Candido trascorrerà alcuni giorni propedeutici all’inizio della nuova stagione.

Perché Sinner ha scelto Dubai per la preparazione

Una pianificazione annunciata: Dubai offre strutture, campi e attrezzature ideali per riprendere il lavoro che Sinner ha messo da parte per un paio di settimane ed è anche il meglio, in questo periodo, dal punto di vista climatico, visto che offre condizioni in qualche modo assimilabili a quelle che i tennisti troveranno in Australia tra un mese e mezzo circa. Ecco perché, dalle Maldive, Jannik ha raggiunto la metropoli degli Emirati. Che, per giunta, è vicina ad Abu Dhabi, sede del gran finale della stagione di F1, dove Sinner sarà uno degli ospiti d’onore, da global ambassador del marchio. Poi tornerà a Montecarlo.

Sinner a Dubai con Briatore, Alonso e…polemiche

E a proposito di F1: Sinner è stato “sgamato” è “sparato” sui social proprio dal padrone di casa del Billionaire, Flavio Briatore. Il team principal dell’Alpine ha diffuso uno scatto con Sinner e con uno dei piloti più amati, Fernando Alonso, pure lui presente alla serata nel suo locale di Dubai. Uno scatto spensierato, che – e non poteva essere diversamente – ha già scatenato qualche polemica e qualche commento velenoso. “Ma come, Sinner è andato a spassarsela da Briatore e non ha avuto il tempo di dedicare un cuoricino a Pietrangeli?“, si legge ad esempio su X. Niente di nuovo, sono le “solite” maldicenze che ciclicamente tornano.

C’era anche Laila con Sinner al Billionaire? Mistero

Non è chiaro, perché Briatore e il Billionaire non hanno diffuso scatti a riguardo, se alla serata di gala nel ristorante extralusso posizionato al 61mo piano del Mandarin Oriental Downtown di Dubai abbia partecipato pure Laila Hasanovic. Sembrerebbe di sì, visto che la modella e influencer danese è a Dubai e ha pubblicato delle stories Instagram in cui si mostra intenta a prepararsi e a farsi (ancor più) bella per un’occasione speciale. Nelle ultime fasi del video la si vede prendere un’ascensore: sarà quella che l’ha portata da Sinner, Briatore e Alonso ai piani alti del grattacielo emiratino?