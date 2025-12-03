Sinner a Dubai, la preparazione per il 2026 comincia dal Billionaire con Briatore, Alonso e (forse) Laila

Mentre in Italia monta l’ennesima polemica sul suo conto (ha fatto davvero le condoglianze in forma privata alla famiglia Pietrangeli oppure no, come hanno spiegato i figli di Nick?) Jannik Sinner dà ufficialmente inizio alla preparazione per il 2026. In campo? Macché: al Billionaire. Il numero 2 della classifica ATP, dopo la settimana su un resort sul Lago di Garda in compagnia di papà Hanspeter e quella vissuta alle Maldive insieme alla fidanzata Laila, s’è spostato nella vicina Dubai. È qui che il rosso di San Candido trascorrerà alcuni giorni propedeutici all’inizio della nuova stagione.
- Perché Sinner ha scelto Dubai per la preparazione
- Sinner a Dubai con Briatore, Alonso e...polemiche
- C'era anche Laila con Sinner al Billionaire? Mistero
Perché Sinner ha scelto Dubai per la preparazione
Una pianificazione annunciata: Dubai offre strutture, campi e attrezzature ideali per riprendere il lavoro che Sinner ha messo da parte per un paio di settimane ed è anche il meglio, in questo periodo, dal punto di vista climatico, visto che offre condizioni in qualche modo assimilabili a quelle che i tennisti troveranno in Australia tra un mese e mezzo circa. Ecco perché, dalle Maldive, Jannik ha raggiunto la metropoli degli Emirati. Che, per giunta, è vicina ad Abu Dhabi, sede del gran finale della stagione di F1, dove Sinner sarà uno degli ospiti d’onore, da global ambassador del marchio. Poi tornerà a Montecarlo.
Sinner a Dubai con Briatore, Alonso e…polemiche
E a proposito di F1: Sinner è stato “sgamato” è “sparato” sui social proprio dal padrone di casa del Billionaire, Flavio Briatore. Il team principal dell’Alpine ha diffuso uno scatto con Sinner e con uno dei piloti più amati, Fernando Alonso, pure lui presente alla serata nel suo locale di Dubai. Uno scatto spensierato, che – e non poteva essere diversamente – ha già scatenato qualche polemica e qualche commento velenoso. “Ma come, Sinner è andato a spassarsela da Briatore e non ha avuto il tempo di dedicare un cuoricino a Pietrangeli?“, si legge ad esempio su X. Niente di nuovo, sono le “solite” maldicenze che ciclicamente tornano.
C’era anche Laila con Sinner al Billionaire? Mistero
Non è chiaro, perché Briatore e il Billionaire non hanno diffuso scatti a riguardo, se alla serata di gala nel ristorante extralusso posizionato al 61mo piano del Mandarin Oriental Downtown di Dubai abbia partecipato pure Laila Hasanovic. Sembrerebbe di sì, visto che la modella e influencer danese è a Dubai e ha pubblicato delle stories Instagram in cui si mostra intenta a prepararsi e a farsi (ancor più) bella per un’occasione speciale. Nelle ultime fasi del video la si vede prendere un’ascensore: sarà quella che l’ha portata da Sinner, Briatore e Alonso ai piani alti del grattacielo emiratino?