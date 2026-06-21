Sinner, i dubbi di Roddick: "Per Wimbledon punti interrogativi su Jannik, è la grande occasione di Djokovic"

L'ex numero 1 non è sicuro al 100% della ripartenza del campione azzurro, in compenso vede molto bene Nole: "Essere uscito presto a Parigi potrebbe non essere stato un male".

La breve ma intensa stagione sull’erba, appena iniziata, volge già quasi al termine. Wimbledon si avvicina ad ampie falcate ed è tempo di pronostici e previsioni. Jannik Sinner riuscirà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno? Sascha Zverev saprà confermarsi dopo il trionfo al Roland Garros, il primo Slam della sua carriera? Ci sarà spazio per un outsider, complice il forfait di Carlos Alcaraz? E soprattutto: Novak Djokovic potrà ancora dire la sua in questo tipo di torneo? Interrogativi affrontati da Andy Roddick nel corso dell’ultima puntata del suo podcast “Served with Andy Roddick”.

Le condizioni di Sinner e i punti interrogativi di Roddick

Il primo punto di domanda riguarda Sinner. Quali sono le condizioni di Jannik dopo la crisi vissuta al Roland Garros che gli è costata l’eliminazione anticipata al secondo turno a vantaggio di Juan Manuel Cerundolo? Gli accertamenti e gli esami a cui il rosso di San Candido s’è sottoposto hanno chiarito la natura del problema? E soprattutto: scongiureranno il ripetersi di certe situazioni allarmanti in futuro? Roddick non sembra molto ottimista a riguardo, a giudicare almeno dalle sue dichiarazioni sul numero 1 della classifica ATP. “Ci sono ancora dei punti interrogativi sull’italiano. E questa è un’occasione concreta per gli altri”.

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Le parole di Djokovic che indicano come Nole creda nell’impresa

Altri, si fa per dire. Perché Roddick crede soprattutto in un campione, in particolare: Novak Djokovic. “L’ho visto alla gara di Formula 1 dello scorso weekend. Gli hanno chiesto quanto fosse entusiasta in vista di Wimbledon e lui ha risposto: ‘Non vedo l’ora, perché non devo correre tanto quanto sulla terra battuta‘ . Sull’erba puoi tirarti fuori dai guai attraverso i colpi molto più che su qualsiasi altra superficie”. Quindi la certezza: “Non credo troveremo un solo analista che non pensi che Wimbledon sia l’occasione migliore per Djokovic, soprattutto visto che non ci sarà Carlos Alcaraz” .

Il dettaglio di Parigi che favorisce Novak in vista di Wimbledon

A favorire Djokovic, paradossalmente, secondo Roddick potrebbe essere l’uscita di scena anticipata al Roland Garros, dove è stato eliminato al terzo turno da Joao Fonseca. Le energie risparmiate nel “forno” parigino potrebbero tornare utili a Londra. “Quasi non mi dispiace che Djokovic non abbia raggiunto le semifinali al Roland Garros“, l’ammissione di Roddick. “Posso garantire che lui sa che questa è una vera opportunità per lui. Ha fatto una fotografia mentale del panorama attuale del tennis: Sinner resta sempre Sinner, ma nella sua testa starà pensando concretamente di poter essere il miglior giocatore sull’erba. Probabilmente non è più nel suo prime, ma è ancora convinto di avere reali possibilità”.