Sinner e Alcaraz come i "Big Three" Federer, Nadal e Djokovic: da Yannick Noah una cruda confessione su Jannik

Per l'ex leggenda del tennis francese non ci sarà un terzo incomodo, i due ragazzi d'oro - vincitori degli ultimi otto Slam - domineranno la scena per un periodo molto lungo.

La rivalità “sana” e sempre più appassionante tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come quella tra i “Big Three”: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Sono in tanti a ritenere che i duelli tra lo spagnolo e l’italiano siano un toccasana per il tennis mondiale, un volano di attenzione e interesse per uno sport ultimamente sempre più noioso e monotono, in cui la forza fisica e la capacità di “picchiare”, in primis al servizio, fanno spesso la differenza. Ne è convinto anche Yannick Noah, ex leggenda del tennis francese che tra qualche giorno guiderà il Team Europe nella Laver Cup di San Francisco.

Noah e lo spettacolo delle sfide tra Sinner e Alcaraz

Per l’ex numero tre al mondo, nonché ultimo francese ad aver vinto (era il 1983) il torneo più amato dal pubblico transalpino, il Roland Garros, il match icona di questo particolare momento del tennis è e rimarrà – chissà per quanto – proprio la finale dello Slam parigino della scorsa primavera. “Una partita che mi ha fatto rimanere seduto dal primo all’ultimo punto”, le parole a RMC Sport. “Non so se fosse la PlayStation, fatto sta che giocavano a 10mila all’ora. Tecnicamente e fisicamente è stato un match straordinario, una finale bellissima sotto tutti i punti di vista. C’erano davvero tutti i tasselli al posto giusto”.

Le parole di Yannick su Sinner che hanno scosso i francesi

In quella occasione Noah ha apprezzato soprattutto un dettaglio non da poco su Jannik Sinner e ci ha tenuto a ribadirlo: “L’ho trovato davvero elegante nella sconfitta”. Una confessione cruda e franca, che fa il paio con le frasi di qualche tempo fa attraverso cui Yannick stigmatizzò il comportamento antisportivo di gran parte del pubblico parigino, che prese forse troppo platealmente le parti di Alcaraz, quasi fosse un match di Coppa Davis coi francesi in campo. Dichiarazioni che non furono accolte bene dall’opinione pubblica francese, che pure ha un’enorme considerazione di Noah.

Jannik e Carlos dominatori: il terzo incomodo non c’è

Quindi il paragone coi “Big Three”: “Un anno e mezzo fa ci ripetevamo che dopo Federer, Nadal e Djokovic non ci sarebbe stato più nulla per dieci anni. Dopo tre giorni invece arrivano Sinner e Alcaraz che giocano a un livello pari, se non superiore a loro. E hanno appena 22 anni. Se pensiamo che Nadal ha raggiunto il suo apice a 28-29 anni, non possiamo fare a meno di credere che questi ragazzi abbiano giorni felici davanti a loro”. Secondo Noah ci sono pochissime possibilità che a breve sulla scena possa incombere un terzo incomodo: “Non vedo proprio chi possa dar loro fastidio”.