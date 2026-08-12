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Sinner e Alcaraz saltano Cincinnati: allarme per lo US Open o semplice precauzione?

Dopo Montreal Sinner e Alcaraz hanno deciso di cancellarsi anche dal Masters 1000 di Cincinnati, facendo scattare un campanello d'allarme per lo US Open

1 min di lettura

L’assenza di Sinner e Alcaraz dal Masters 1000 di Cincinnati dopo quella da Montreal preoccupa in vista dello US Open. La scelta di Jannik e Carlos sembra però essere di tipo precauzionale, anche se al momento uno dei due appare ben più in dubbio per lo Slam newyorkese

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