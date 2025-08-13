Sinner e Alcaraz, sentite Draper: "Posso andare oltre il loro livello, lo dimostrerò agli US Open"

Tra Jannik e Carlos spuntano i propositi bellicosi di Jack: costretto a rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati, l'inglese assicura che sarà al top a Flushing Meadows.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz grandi dominatori della scena mondiale per i prossimi anni? C’è chi dice di no. Un terzo incomodo potrebbe rivelarsi Jack Draper e a ribadirlo con convinzione è…Jack Draper stesso. Il tennista inglese, protagonista di una decisa scalata verso le posizioni top del ranking, è convinto di poter arrivare sempre più in alto. E lancia la sfida ai due primattori della scena: Sinner, di cui è grande amico, e Alcaraz.

Gli alti e bassi di Draper e il sogno US Open

La grande occasione di Draper potrebbe essere rappresentata dagli US Open, torneo dello Slam dove lo scorso anno ha raggiunto le semifinali (eliminato, manco a dirlo, proprio da Sinner) e che segnerà il suo ritorno in campo dopo un periodo di sosta forzata. Jack, infatti, ha dovuto rinunciare a prendere parte ai Masters 1000 di Toronto e di Cincinnati a causa di un infortunio al braccio sinistro. Un problema che – assicura – è ormai superato. Tanto che ora è fortissima la voglia di tornare in pista, anche per rimediare alla sorprendente uscita di scena a Wimbledon al secondo turno contro il “vecchio” Cilic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Draper, le rinunce a Toronto e Cincinnati

“I medici e il mio team mi hanno consigliato di prendere un po’ di tempo per me“, ha spiegato Draper. “Ho avuto alcuni giorni liberi in cui mi sono rilassato, ho distolto la mente dal tennis. Sono tornato a giocare lentamente in modo da proteggere il braccio, ma le ultime settimane sono state davvero produttive per me. Certo, è stato deludente saltare Toronto e Cincinnati, ma penso che sia stato un buon periodo per riflettere e migliorare. Ora non vedo l’ora di giocare a New York, mi sento in un ottimo momento sia a livello personale, sia sotto il profilo più strettamente tennistico”.

La sfida di Draper a Sinner e Alcaraz

Talmente in condizioni smaglianti, Draper, da lanciare ufficialmente la sfida a Sinner e Alcaraz: “Sì, mi sento realmente rigenerato. Sono motivato, non vedo l’ora che inizi il torneo. Sinner e Alcaraz stanno aprendo la strada, ma ci sono giocatori come me che hanno la fame e l’ambizione di andare oltre il loro livello, che farebbero di tutto per arrivare dove stanno giocando. Gli US Open dello scorso anno sono stati fantastici e li ricordo in modo davvero positivo. Mi hanno dato tanta fiducia, preparandomi a quello che sarebbe successo in futuro”.

Segui live il torneo di Cincinnati, Sinner in campo