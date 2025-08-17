Sinner e Kalinskaya tornano insieme per il doppio misto agli US Open? La verità sulla clamorosa bufala

La fake news lanciata su X da un account-parodia diventa virale e miete "vittime" illustri tra i media italiani. E gli autori dello "scherzo" si vantano della bravata.

Jannk Sinner “mollato” da Emma Navarro a pochi giorni dall’inizio del torneo di doppio misto agli US Open? Niente paura, ecco spuntare uno scenario a sorpresa. Clamoroso, intrigante, affascinante: il numero 1 della classifica ATP in campo a Flushing Meadows con la sua ex, Anna Kalinskaya. Una notizia talmente stuzzicante da sembrare poco plausibile: e infatti non lo è. Si tratta di una bufala. A cui però hanno clamorosamente abboccato diversi giornali “seri”. Tutti italiani: nessuno, infatti, fuori dai confini nazionali ha creduto alla boutade.

Sinner e Kalinskaya, lo scherzo dell’account parodia

Che è successo? Semplicemente, un parody account ha diffuso la fake news su X: “Jannik Sinner si è ufficialmente accoppiato con Anna Kalinskaya per il doppio misto degli US Open”. Una burla, evidentemente. Anche se diversi utenti l’hanno commentata come se fosse una notizia vera. Qualcuno si è pure sbizzarrito in considerazioni “tecniche” sull’ottimo assortimento della coppia, altri invece hanno nutrito qualche timido dubbio sul feeling tra i due. Il problema vero è sorto quando qualche media “serio” ha pubblicato la presunta “news”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La bufala su Jannik e Anna ripresa da diverse testate

Diversi quotidiani italiani, infatti, hanno ripreso la bufala dell’account parodia. Titoli con Sinner e Kalinskaya in evidenza, scarno il testo. Sempre lo stesso per tutti i siti. “Una notizia inaspettata: Jannik Sinner giocherà il doppio misto agli US Open con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya. Dopo il ritiro di Emma Navarro, il numero uno del mondo avrà una nuova compagna di squadra che è proprio l’ex fiamma, tennista russa classe 1998″.

Il testo (sempre uguale) a corredo del clamoroso “scoop”

E ancora: “La relazione tra i due è terminata già da diversi mesi, nonostante alcune voci che recentemente avevano riaccostato i due. Entrambi non hanno mai confermato le voci ma è evidente come tra i due non ci sia più una relazione. Adesso si ritroveranno sul cemento di New York per il doppio misto, nella giornata di martedì 19 agosto. Tra le altre coppie Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini ma anche Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno ricevuto la wild card”.

US Open: la verità su Sinner, Kalinskaya e il doppio misto

Ovviamente, nonostante l’improbabile “take” rilanciato da diversi portali, Sinner e Kalinskaya non scenderanno insieme in campo a New York. Nonostante siano rimasti in buoni rapporti, i due non hanno in programma di lanciarsi in questa nuova, intrigante avventura. Chi invece ha riso a crepapelle è l’account parodia. “Gabbato uno dei più grandi giornali d’Italia”, il testo di un successivo post. “Anche questi ci sono cascati”. E quel che è peggio: qualcuno non si è ancora accorto dell’errore.