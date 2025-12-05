Sinner e Paolini lasciano senza parole i SuperTennis Awards, premiati anche gli eroi Davis Berrettini e Cobolli

Sinner e Paolini celebrati dai SuperTennis Awards, che però hanno deciso (a ragione) di rimandare la cerimonia per rispetto di Pietrangeli. Premiati anche i protagonisti di Coppa Davi e Billie Jean King Cup

Come ogni anno, al termine della stagione tennistica i SuperTennis Awards organizzati dalla televisione della FITP hanno celebrato il movimento azzurro e le sue imprese attraverso dei premi ai vari protagonisti che si sono distinti nel 2025. Tra i giocatori premiati non potevano mancare ovviamente Jannik Sinner e Jasmine Paolini, leader dei movimenti maschili e femminili, così come nemmeno Lorenzo Musetti e i protagonisti delle vittorie di squadra come Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Flavio Cobolli. Una celebrazione dai toni però certamente meno festaioli rispetto all’anno scorso per la recente scomparsa di colui che più di tutti a rappresentato il tennis italiano nel mondo per oltre 60anni, ovvero la leggenda Nicola Pietrangeli.

Sinner e Paolini lasciano senza parole: si confermano i migliori giocatori azzurri

Non sarà più il numero 1 al mondo ma certamente rimane il numero 1 azzurro Sinner, autore di un’altra strepitosa stagione – forse ancor più della precedente, soprattutto considerando i tre mesi di stop forzato – che lo ha visto raggiungere le finali in tutti gli slam e aggiudicarsene due, tra cui il primo Wimbledon della storia italiana. Se Jannik è il leader del movimento maschile lo stesso si può dire di quello femminile per Paolini, che magari non è riuscita a ripetere in toto la grandissima stagione passata ma che è riuscita comunque a confermarsi tra le migliori del circuito ottenendo parecchie soddisfazioni come il titolo agli Internazionali d’Italia e il primo slam in doppio al Roland Garros.

Per questo motivo non sorprende che Sinner e Paolini siano stati celebrati dai SuperTennis Awards con i premi di “Miglior giocatore” e “Miglior giocatrice”, con la motivazione scelta dall’emittente televisiva per questi riconoscimenti che racchiude al meglio quanto questi due siano dei fenomeni con ben pochi precedenti nello sport italiano: “Senza parole”, questa la semplice ma esaustiva spiegazione.

Premiati anche gli eroi Davis Berrettini e Cobolli e Musetti ed Errani

Come l’anno scorso anche nel 2025 gli azzurri si sono confermati campioni nelle principali competizioni a squadre. Non potevano dunque mancare i premi ai protagonisti che hanno trascinato l’Italia ai successi in Billie Jean King Cup e in Coppa Davis. A Flavio Cobolli è stata attribuita “L’impresa dell’anno” per aver “fermato l’Italia con le due partite strappacuore di Bologna, bloccando persino un’istituzione nazionale come il TG1 e fornendo ai suoi coetanei un esempio di coraggio e dedizione”.

Elisabetta Cocciaretto ha invece ricevuto il premio di “Ammazzasette” per aver “messo al tappeto, da sfavorita, cinesi e americane ha messo il suo formidabile sigillo sulla conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva da parte dell’Italia”. A Matteo Berrettini quello di “Cuor di leone” per la sua conferma a “veterano di mille battaglie, ha allungato la striscia di imbattibilità personale in Coppa Davis guidando con i suoi ruggiti l’Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva”. Stesso premio, ma al femminile, per Sara Errani: “Gli anni passano, la tempra non diminuisce. Ancora una volta è stata insostituibile partner-guida per l’amica Jasmine, e non solo in doppio ma anche dalla tribuna”.

Infine impossibile non attribuire un premio anche a Lorenzo Musetti, che nel 2024 ha vissuto la sua miglior stagione da professionista e ha permesso all’Italia di presentarsi alle ATP Finals con due giocatori qualificati per la prima volta nella sua storia, risultati che gli sono valsi il premio di “Most improved”: “Finalista a Montecarlo, semifinalista a Madrid, Roma e Parigi; approdato nei Top 10 nonostante gli infortuni, incantando gli appassionati con il suo tennis artistico”.

Tutti gli altri premi

Questi gli altri premi assegnati ai SuperTennis Awards:

Insegnante – Heribert Mayr

Ha regalato al tennis italiano, con competenza e passione, giocatori di altissimo profilo umano e tecnico che stanno scrivendo pagine indelebili per il nostro sport. Uno per tutti: Jannik Sinner.

Si è affermato come uno dei protagonisti più brillanti del panorama nazionale e internazionale, vincendo nella categoria Quad a Porto e conquistando quattro finali, ottenendo il miglior incremento di classifica ITF dell’anno e il numero 1 nazionale.

Medaglia di bronzo agli Europei con la Nazionale; vincitore di due FIP Silver e un FIP Bronze, guadagnando 29 posizioni nel ranking mondiale (oggi n.83).

Più giovane convocata in maglia azzurra, bronzo agli Europei; ha vinto due FIP Silver e tre FIP Bronze, salendo dalla 140ª alla 65ª posizione mondiale.

È il “Sinner delle sabbie”: campione del mondo 2025 e n.1 mondiale ITF.

Istruttore di primo grado e presidente del circolo di San Sperate, promotore instancabile dell’attività TPRA e impegnato anche nell’insegnamento per ipovedenti e non vedenti.

Appassionata di sport con la racchetta, ha stupito tutti con una doppietta al master nazionale del circuito Road to Torino (singolare e doppio femminile).

Sempre presente negli eventi, soprattutto a squadre, dove coinvolge amici e amiche con entusiasmo.

Player di riferimento del tennis eSports in Italia, volto fisso agli eventi internazionali come eSeries degli Internazionali BNL d’Italia e Nitto ATP Finals.

Ha iniziato a frequentare il Grande Tennis, impressionando per servizio e brillantezza di gioco. Vincitore del Trofeo Bonfiglio.

Cerimonia di premiazione rinviata per rispetto di Pietrangeli

La cerimonia dei SuperTennis Awards è però stata rimandata a data da destinarsi. Una decisione inevitabile vista la recente scomparsa della più grande leggenda azzurra Nicola Pietrangeli: “La scomparsa di Nicola Pietrangeli ci ha imposto il rinvio a data da destinarsi dei SuperTennis Awards, il tradizionale tributo di fine anno dedicato alle eccellenze del nostro movimento. Un atto dovuto verso un gigante che ha posto le fondamenta della nostra storia. In attesa della riprogrammazione dell’evento, ufficializziamo i protagonisti di questa stagione irripetibile”.