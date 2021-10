Sinner: "E' stata una partita durissima"

Jannik Sinner ha analizzato la vittoria contro l’australiano James Duckworth, che gli è valsa la semifinale a Sofia: “È fantastico essere di nuovo in semifinale in questo torneo. Oggi è stata una partita durissima. Contro di lui avevo perso l’ultima volta a Toronto. Lui era in una situazione molto positiva, dopo aver vinto un Challenger e aver fatto finale settimana scorsa. Per me non è stato facile”.

Il tennista altoatesino si è imposto in due set, soffrendo non poco :”È stato un match molto equilibrato. Nel secondo però sono riuscito a strappargli il servizio due volte di fila e questo mi ha dato la vittoria. Giocare qui a Sofia è molto speciale per me e sono orgoglioso di me stesso. Domani sarà una sfida durissima e cercherò di essere pronto”.

OMNISPORT | 01-10-2021 20:03