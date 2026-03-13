Sinner è tornato: Jannik svela il segreto della svolta a Indian Wells, ma il direttore Haas punta tutto su Alcaraz

La vittoria senza storia contro Tien conferma la rinascita di Sinner, che poi svela il segreto della svolta dopo l'Australian Open. Ma il dominio di Jannik non basta a convincere il direttore di Indian Wells, che punta su Alcaraz

Dimenticatevi la versione sbiadita osservata a inizio stagione, a Indian Wells Jannik Sinner è tornato il giocatore dominante che tutti ricordavamo. Il 6-1 6-2 con cui si è sbarazzato di Learner Tien nei quarti di finale è stata solamente l’ultima dimostrazione di forza dell’azzurro, che nel dopo partita ha svelato la svolta avvenuta dopo l’Australian Open. Nonostante le prestazioni di altissimo livello, per il direttore del torneo californiano l’unico favorito per la conquista del titolo è Carlos Alcaraz.

Sinner a Indian Wells è tornato dominante

Le sconfitte contro Novak Djokovic all’Australian Open e contro Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha avevano fatto scattare un piccolo campanello d’allarme su Sinner. Allarme che a Indian Wells sembrerebbe però essere pienamente rientrato. Nel deserto californiano l’azzurro è infatti tornato il giocatore praticamente infallibile al quale ci eravamo piacevolmente abituati, dominando gli scambi da fondo, mettendo sotto costante pressione l’avversario e sfruttando al meglio le chance in suo favore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E così infatti Sinner è approdato in semifinale senza perdere nemmeno un set, regolando in ordine Svrcina, Shapovalov, Fonseca e Tien, quest’ultimo travolto con un netto 6-1 6-2 in occasione dei quarti di finale.

Sinner svela il segreto della svolta

Le ragioni di questa svolta le ha svelate poi lo stesso Sinner durante l’intervista a bordo campo dopo la vittoria su Tien, spiegando come con il suo team abbia lavorato molto sulla resistenza alle alte temperature che gli avevano causato problemi in Australia: “Siamo arrivati molto presto ed era molto caldo prima dell’inizio del torneo e ci sono state sessioni di allenamento molto lunghe per abituare il corpo e sentirmi meglio in campo, è un aspetto in cui cerchiamo di migliorare visti i problemi che ho avuto in Australia. Sono convinto che ci siano tante cose positive, ci sono piccoli aspetti su cui si deve migliorare e sono ovviamente contento di come ho preparato le partite”.

Sinner ha poi parlato anche della sfida che lo attende contro Alexander Zverev, approdato per la prima volta in carriera in semifinale a Indian Wells: “La prossima partita sarà molto ostica, soprattutto con Sascha su questo campo dove la pallina rimbalza molto sarà difficile rispondere. Domani abbiamo un giorno libero che ci fa bene, quindi siamo contenti”.

Il direttore Haas vota Alcaraz

Nonostante le ottime prestazioni di Sinner, per il direttore di Indian Wells, l’ex n°2 Tommy Haas, il favorito per la vittoria finale è solamente Alcaraz, per il quale ha speso parole al miele durante un suo intervento a Tennis Channel: “Probabilmente bisogna dare un vantaggio e considerare in pole Iga Swiatek e Carlos Alcaraz, atleti che hanno già vinto due volte in questo torneo. Poi comunque ci sono tanti grandi match. Nel tabellone maschile vedo Alcaraz in formissima, si muove bene e si trova a suo agio in questo torneo, quest’anno non ha mai perso e sicuramente vuole mantenere questo slancio”.