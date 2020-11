Sinner elimina Fucsovic a Sofia

Buona partenza per Jannik Sinner all’esordio nel torneo di Sofia, Atp 250 giocato sul veloce. Il tennista altoatesino, attuale numero 44 del mondo, ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics, numero 55, in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora esatta di gioco.

Sinner ha avuto un calo nel secondo parziale, quando ha perso il servizio e si è fatto rimontare dal 4-1 al 4-4, poi ha condotto in porto il match. Negli ottavi affronterà il lucky loser Marc-Andrea Huesler.

OMNISPORT | 10-11-2020 19:46