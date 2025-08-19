Sinner ennesima ‘vittima’ di Cincinnati, ma per Bertolucci la colpa del ritiro è anche sua: la dura critica a Jannik e all’ATP

Dopo il ritiro di Sinner in finale a Cincinnati, ottavo forfait nel torneo, Bertolucci ha puntato il dito contro l'ATP, criticando però anche le scelte di Jannik e degli altri tennisti

Il ritiro di Jannik Sinner dopo appena 23’ della finale del Masters 1000 di Cincinnati ha riacceso le polemiche sulle condizioni e il calendario al quale vengono sottoposti i protagonisti del tennis, che è alla fine la principale vittima di questa situazione. Per Paolo Bertolucci qualche responsabilità ce l’hanno però anche Sinner e tutti gli altri giocatori.

Quanti ritiri a Cincinnati, Paolo Bertolucci punta il dito contro ATP e giocatori

La finale dell’edizione 2025 del Masters 1000 di Cincinnati difficilmente passerà alla storia. Certamente però solleverà degli interrogativi ai quali il tennis dovrà trovare delle risposte, così come anche parecchie polemiche. Il ritiro di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz è stato infatti l’ottavo del torneo che si disputa in Ohio, dove vari giocatori – alcuni dei quali invece che ritirarsi hanno preferito terminare il loro incontra sulle ginocchia come Alexander Zverev nella semifinale contro lo spagnolo – sono stati vittima del forte caldo che ha creato non pochi disagi.

Una situazione dovuta certamente al clima intenso di Cincinnati, ma probabilmente anche da una stanchezza accumulata dei giocatori. Proprio in occasione dello swing americano è tornata in auge la polemica sul calendario tennistico, che proprio in questo periodo sta evidenziando tutti i suoi problemi, come il fatto che a meno di 24 ore dalla finale in Ohio Alcaraz e Sinner dovrebbero tornare in campo a New York per il nuovo doppio misto.

Una situazione che in primis danneggia il tennis e che secondo Paolo Bertolucci è colpa di ATP e WTA e in parte anche dei giocatori. Dopo il ritiro di Sinner infatti l’ex tennista azzurro ha immediatamente commentato su X quanto successo puntando il dito contro atleti e organizzazioni: “I giocatori hanno le loro colpe. Accettano i tornei di 10 gg in cambio di più soldi e giocano la finale alle 15 per raggiungere in serata New York e giocare il ricchissimo misto. Serve un tavolo con tutte le componenti in ballo. SOS tennis!!”.

Calendario da rivedere

Tutti questi ritiri a Cincinnati sono arrivati dopo che tanti giocatori nelle scorse settimane si erano scagliati contro il calendario e, soprattutto, contro il nuovo formato dei Masters 1000, passati da una settimana di durata a due, ma possibile che il forfait da parte del n°1 al mondo in una finale di uno dei tornei più importanti della stagione porti l’ATP a una riflessione.

Questo è quanto si augura Giorgio Spalluto, giornalista e telecronista di Supertennis, che ha così commentato su X dopo il ritiro di Sinner: “Quello di Sinner è l’8° ritiro nel torneo maschile. L’OTTAVO! Questa edizione del torneo di Cincinnati merita qualche riflessione”. Riflessioni che però dovrebbero toccare tutto il calendario, come lasciato intendere da Bertolucci, che nel rispondere al commento ha rincarato la dose: “Solo Cincy? Sicuro?”.

Davidovich Fokina attacca l’ATP

Dopo il ritiro di Sinner è tornato alla carica anche Alejandro Davidovich Fokina, che già aveva criticato l’ATP lo scorso 5 agosto e che dopo aver raggiunto la finale a Washington è stato costretto a due ritiri consecutivi tra Toronto e Cincinnati: “Una finale di lunedì alle tre del pomeriggio in agosto a Cincinnati dopo tutto lo swing di Toronto-Cincinnati con così tanti ritiri e giocatori stanchi morti…qualcosa deve cambiare”.