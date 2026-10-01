L'annuncio di Ljubicic come nuovo allenatore di Felix Auger-Aliassime riduce la rosa dei candidati a raccogliere l'eredita di Cahill nel team di Sinner al fianco di Vagnozzi, con Norman che ora sembra aver scavalcato Ferrero e Moya

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In vista del 2027 si infiamma sempre il “mercato” degli allenatori nel mondo del tennis, soprattutto visto il teorico addio di Darren Cahill al team di Jannik Sinner. Ad accendere ulteriormente il toto nome sul successore del super coach australiano è stata la rivelazione del The Times, che ha annunciato Ivan Ljubicic come nuova guida di Felix Auger-Aliassime, portando così a scartare il croato dalla lista dei papabili eredi di Cahill, che ora, stando sempre al giornale britannico, vedrebbe Magnus Norman come opzione più probabile.

Ljubicic sarà il nuovo coach di Felix Auger-Aliassime

Come un fulmine a ciel sereno il The Times ha annunciato l’ingresso di Ivan Ljubicic nel team di Auger-Aliassime come nuovo allenatore. Un colpo da novanta quello messo a segno dal canadese, che si è accaparrato la guida dell’ex allenatore di Roger Federer dal 2015 al ritiro dello svizzero avvenuto nel 2022. Una scelta che testimonia la volontà di Auger di compiere il definitivo salto di qualità per provare a puntare ai vertici del circuito maschile. Parallelamente al suo nuovo impegno Ljubicic manterrà il suo ruolo all’interno della Federazione francese, di cui è uno dei consiglieri speciali.

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Prende quota l’ipotesi Magnus Norman

L’uscita di scena di Ljubicic dalla lista degli allenatori ancora liberi riduce ulteriormente la rosa dei candidati a raccogliere l’eredità di Cahill, che – salvo nuovi ripensamenti – dovrebbe concludere la sua carriera da allenatore al termine della stagione terminando la sua esperienza nel team di Sinner. Sempre secondo la testata britannica, il favorito principale a guidare Jannik insieme a Simone Vagnozzi sarebbe ora Magnus Norman, ex n°2 ATP e diventato celebre come allenatore per aver guidato Robin Soderling e, soprattutto, Stan Wawrinka nel periodo della conquista dei tre tornei dello slam da parte dello svizzero.

Secondo The Times infatti Sinner aveva già preso in considerazione Norman già nel 2022 prima di affidarsi a Cahill e ora starebbe pensando seriamente di affidarsi allo svedese, molto stimato – sempre secondo la testata britannica – anche da Darren, che potrebbe sponsorizzarne l’entrata nel team.

Ferrero sempre meno probabile, resiste l’ipotesi Moya

Oltre a quella di Norman rimane viva anche la pista che porta a Ferrero, anche lui accostato tra l’altro ad Auger-Aliassime. L’ex allenatore di Alcaraz ha infatti annunciato il suo ritorno nel circuito nel 2027, senza però voler svelare al fianco di quale giocatore. Secondo alcune indiscrezioni quel giocatore potrebbe essere proprio Sinner, anche se l’opzione più probabile al momento appare quella di Jodar, seguito per il momento solamente dal proprio padre. Oltre a Ferrero tra i possibili eredi di Cahill è presente un altro ex n°1 spagnolo, ovvero Carlos Moya, ex allenatore di Rafael Nadal che già l’anno scorso Riccardo Piatti aveva suggerito come guida ideale di Jannik.