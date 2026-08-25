Sinner, nuovi esami al J Medical e riabilitazione: Jannik mette nel mirino il ritorno in campo in Cina (senza Alcaraz)

A distanza di cinque giorni dal ritiro dallo US Open, Jannik Sinner è tornato al J Medical per ulteriori controlli al ginocchio destro e valutare i progressi della sua riabilitazione per tornare il prima possibile in campo. Nonostante l’infortunio al ginocchio destro infatti l’azzurro sta continuando ad allenarsi, anche se a intensità ridotta, per provare a rientrare nel circuito in occasione della tournée asiatica già all’ATP 500 di Pechino.
- Sinner, nuovi controlli al J Medical
- Sinner, gli allenamenti per tornare in campo
- Sinner mette nel mirino l’ATP 500 di Pechino
Sinner, nuovi controlli al J Medical
Continua l’avanti indietro tra Montecarlo e Torino per Sinner, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio destro che lo ha obbligato a saltare prima il Masters 1000 di Cincinnati e poi il suo primo Slam in carriera dando forfait dallo US Open. Jannik si è infatti recato nuovamente al J Medical per nuovi controlli al ginocchio e valutare i progressi della riabilitazione.
Sinner, gli allenamenti per tornare in campo
Nonostante i fastidi al ginocchio destro infatti Sinner sta continuando ad allenarsi a casa sua a Montecarlo, dove è stato visto più volte in campo in questi giorni. Allenamenti ovviamente a intensità ridotta rispetto al solito per non sollecitare troppo l’articolazione e rischiare di peggiorare le condizioni dell’infortunio, ma utili a migliorare la condizione atletica di Jannik, che dopo aver saltato per intero la stagione sul cemento nordamericano vuole tornare il prima possibile a riassaggiare il campo in occasione dei tornei ufficiali, dai quali manca dalla finale vinta a Wimbledon lo scorso 12 luglio contro Alexander Zverev.
Sinner mette nel mirino l’ATP 500 di Pechino
L’obiettivo di Sinner – salvo complicazioni al ginocchio – dovrebbe essere infatti quello di tornare in vista della tournée asiatica a partire dall’ATP 500 di Pechino, che si disputerà tra il 30 settembre e il 6 ottobre. Quello nella capitale cinese è infatti un appuntamento fisso per Jannik, che da quando vi prende parte ha sempre raggiunto la finale, conquistando due il titolo nel 2023 e nel 2025. L’unico a negare all’azzurro il trofeo fu nel 2024 il suo rivale Carlos Alcaraz, che però – come la stagione passata – nella stessa settimana dovrebbe prendere parte all’ATP 500 di Tokyo, ritardando ulteriormente il possibile ritorno della sfida che tutti gli appassionati di tennis aspettano da tempo e che potrebbe però diventare realtà la settimana successiva a Shanghai, in occasione del Masters 1000 che si terrà tra il 7 e il 18 ottobre.