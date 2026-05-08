Internazionali, per Sinner esordio inedito con Ofner. L’austriaco avvisa Jannik: “So come batterlo”

L'austriaco avverte Jannik dopo il successe nel primo turno contro Michelsen. Per Sinner un esordio inedito nella Capitale

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Sarà un inedito quello che attende Jannik Sinner al suo esordio a Roma. Il numero uno del ranking se la dovrà, infatti, vedere con Sebastian Ofner, che nel primo turno ha avuto la meglio sull’americano Alex Michelsen. Al termine del match, l’austriaco ha mandato un avvertimento forte e chiaro a Sinner.

Sinner pronto all’esordio

Sabato è il giorno dell’atteso esordio di Jannik Sinner sulla terra di Roma. Il numero uno al mondo, che in queste ore ha avuto modo di rispondere su un eventuale boicottaggio degli Slam, è atteso dalla prima sfida in carriera contro l’austriaco Sebastian Ofner. Il 29enne – 30 anni il 12 maggio – numero 82 del ranking, ha infatti superato al primo turno del Masters 1000 capitolino l’americano Alex Michelsen, andando a imporsi in modo netto 2-0, con il punteggio di 6-3, 6-3.

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Ofner avverte Jannik

Nel circuito dal 2015 e con il 37° posto nel ranking come risultato massimo, Ofner al termine del proprio incontro ha rivelato le sensazioni in vista del match sulla carta impari contro Jannik: “Sarà certamente una partita molto difficile, ma ho perso solo due match quest’anno e proverò a giocare il mio tennis. Darò il meglio e poi vedremo che cosa accadrà. Certamente, se avrò l’occasione proverò qualcosa di diverso dal solito, altrimenti cerchierò di giocare il mio tennis”.

Le armi a disposizione dell’austriaco

Poi l’avvertimento: “Come si batte Sinner? Non lo so, ma so che devo pensare di poterlo battere, altrimenti sarebbe impossibile anche solo pensare di giocare. Su che cosa posso puntare? Certamente una chiave può essere il mio servizio. Devo restare il più possibile in partita e riuscire a sfruttare le eventuali occasioni che avrò”. Ofner spera, dunque, di farsi un enorme regalo di compleanno in anticipo.