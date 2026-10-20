Per il coach francese l'azzurro è il migliore oggi su una superficie come quella di Wimbledon, per l'ex campione tedesco no e lo scrive a chiare lettere sul suo account.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Vorrebbe starsene tranquillo, pensando a recuperare la perfetta efficienza del suo ginocchio dopo il trattamento effettuato a Lione. E invece Jannik Sinner s’è ritrovato suo malgrado al centro di una (piccola) polemica. Protagonisti due tra gli opinionisti più autorevoli del panorama tennistico, il super coach francese Patrick Mouratoglou e l’ex campione tedesco Boris Becker. Una sorta di ‘dissing’, nato da una considerazione dell’ex allenatore – tra le altre – di Serena Williams su Jannik e Wimbledon. Apriti cielo: Becker, che di questi tempi passa le giornate a incensare e celebrare il connazionale Sascha Zverev, ha scritto un commento pepato.

Mouratoglou incorona Federer: il migliore a Wimbledon

Tutto è nato da un post di Mouratoglou, uno dei tanti in cui l’esperto tecnico transalpino presenta analisi ed espone i suoi giudizi sul tennis. Nella fattispecie, “The Coach” si è chiesto chi sia stato il più forte giocatore di sempre a Wimbledon e chi invece sia l’uomo da battere oggi sui campi in erba dell’All England Club. Alla prima domanda Mouratoglou ha risposto indicando Roger Federer, anche se ha riconosciuto a Novak Djokovic un merito non da poco: essersi avvicinato tantissimo ai livelli di King Roger nelle sue avventure londinesi. Del resto, si tratta di due campioni straordinari.

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“Sinner è il più forte oggi”, il giudizio controverso del coach

Poi è arrivato il momento della risposta all’altra domanda: quella su chi sia il più forte giocatore oggi sui prati londinesi. In questo caso Mouratoglou non ha avuto dubbi. “Scelgo Jannik, penso che sia stato il più dominante su questa superficie negli ultimi tre anni” , ha sentenziato il tecnico. Difficile dargli torto. Sinner ha trionfato a Wimbledon nel 2025 e nel 2026, pur in condizioni non perfette dal punto di vista fisico e dando un’impressione di solidità e compattezza senza pari. Un Sinner capace di adattarsi alla perfezione a una superficie insidiosa come l’erba. Eppure, c’è chi non la pensa alla stessa maniera.

Becker caustico con Mouratoglou: “Sorpreso dalle scelte”

È stato lo stesso Mouratoglou a sollecitare i suoi follower a dire la loro, esprimendo giudizi a riguardo. Probabilmente però il tecnico francese non s’aspettava che al post rispondesse nientemeno che Boris Becker, con tono anche piuttosto perentorio. “Sono molto sorpreso dalle sue scelte…”, ha scritto l’ex campione bavarese. “La maggior parte degli esperti di tennis non sarebbe d’accordo con te “. Becker non ha scritto quale sarebbe il suo campione preferito sull’erba di Wimbledon, ha solo “sminuito” la preferenza per Federer e per Sinner. Insomma, una presa di posizione destinata a far discutere.